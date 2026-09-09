Tres hospitales colombianos se meten en el top 10 de los mejores de América Latina

Un nuevo ranking de la empresa de investigación de mercados IntelLat fue publicado este miércoles y pretende evaluar, comparar y ordenar los hospitales y clínicas de América Latina mediante ítems relacionados con la seguridad y resultados clínicos, personas, creación de conocimiento, eficiencia, tecnología, telemedicina y home hospital, sostenibilidad, la experiencia del paciente, prestigio y oncología.
En su edición de este año, denominada Los Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina, Colombia volvió a figurar como uno de los países con instituciones entre los primeros puestos. En total, tres hospitales colombianos se ubicaron entre las posiciones destacadas de las 105 instituciones calificadas, provenientes de diez países.