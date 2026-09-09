Tres hospitales colombianos se meten en el top 10 de los mejores de América Latina

Un nuevo ranking de la empresa de investigación de mercados IntelLat fue publicado este miércoles y pretende evaluar, comparar y ordenar los hospitales y clínicas de América Latina mediante ítems relacionados con la seguridad y resultados clínicos, personas, creación de conocimiento, eficiencia, tecnología, telemedicina y home hospital, sostenibilidad, la experiencia del paciente, prestigio y oncología. En su edición de este año, denominada Los Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina, Colombia volvió a figurar como uno de los países con instituciones entre los primeros puestos. En total, tres hospitales colombianos se ubicaron entre las posiciones destacadas de las 105 instituciones calificadas, provenientes de diez países.

Pero en términos generales, el primer puesto en la región lo ocupó el Einstein Hospital Israelita, de Brasil, seguido del Hospital Italiano, ubicado en Argentina. En el tercer lugar aparece Colombia, con la Fundación Santa Fe de Bogotá, que se posicionó como el mejor hospital del país. En la tabla le siguen el Hospital Sírio-Libanês (Brasil), Hospital Moinhos de Vento (Brasil), Hospital Alemán (Argentina), Hospital Internacional (Colombia), Fundación Cardioinfantil – La Cardio (Colombia), Centro Médico ABC (México) y, en el puesto número 10, el Hospital Punta Pacífica (Panamá). En el ítem de Seguridad y resultados clínicos, el Hospital Internacional - FCV ocupó el cuarto lugar a nivel regional, seguido de la Clínica Imbanaco (Valle del Cauca). En el séptimo lugar regional se ubicó la Fundación Cardioinfantil - La Cardio (Bogotá), mientras que en el décimo puesto quedó la Fundación Santa Fe de Bogotá.

En el ítem de Personas, la Fundación Cardioinfantil - La Cardio obtuvo el quinto lugar a nivel regional, seguida del Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín), mientras que la Clínica Imbanaco quedó en el puesto 10. En Creación de conocimiento, la Fundación Santa Fe de Bogotá fue la única institución colombiana que entró en los diez primeros puestos a nivel regional, al ocupar el noveno lugar. Por el lado de eficiencia, dos entidades colombianas ocuparon los primeros dos puestos, respectivamente: el HOMI F. Hospital Pediátrico La Misericordia (Bogotá) y la Fundación Santa Fe de Bogotá. En el cuarto lugar a nivel regional quedó el Centro Policlínico del Olaya (Bogotá), seguido de la Fundación Cardioinfantil - La Cardio, en el quinto puesto; la Clínica San Rafael Eje Cafetero, en el sexto; y la Clínica Los Nogales, en el séptimo. En Tecnología, el Hospital Internacional - FCV ocupó el cuarto lugar a nivel regional, mientras que la Clínica Imbanaco se ubicó en el noveno puesto, siendo las dos únicas instituciones colombianas que entraron en los primeros lugares de este ítem.

Fundación Santa Fe de Bogotá. FOTO: Colprensa

En Telemedicina y Home Hospital, el Hospital Internacional - FCV se ubicó en el cuarto lugar a nivel regional, seguido de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que ocupó el sexto puesto, y la Clínica Reina Sofía Colsanitas (Bogotá), que quedó en el séptimo lugar. En el ítem de Sostenibilidad, la Fundación Hospital Infantil Los Ángeles se ubicó en el primer lugar a nivel regional. En el tercer puesto quedó la Fundación Cardioinfantil - La Cardio, seguida del Hospital Internacional - FCV (cuarto) y el Hospital Pablo Tobón Uribe, que ocupó el octavo puesto.

Por el lado de la Experiencia del paciente, la Fundación Cardioinfantil - La Cardio y la Fundación Santa Fe de Bogotá ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente. El Hospital Internacional - FCV quedó en el quinto lugar, mientras que la Clínica Imbanaco ocupó el noveno puesto. En Prestigio, la Fundación Santa Fe de Bogotá ocupó el cuarto lugar y la Fundación Cardioinfantil - La Cardio se ubicó en el octavo puesto. En Oncología, la Fundación Santa Fe de Bogotá quedó en el sexto lugar a nivel regional, mientras que el Hospital Internacional - FCV ocupó el octavo puesto y la Clínica Imbanaco se ubicó en el décimo lugar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas