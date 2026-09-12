“La mayoría volvimos y fuimos campeones”: el mensaje de Rodallega por llegada de James a Nacional

Tras la oficialización del fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional, las opiniones acerca de la incorporación no se hicieron esperar. Algunos reaccionaron de manera positiva, a otros no les gustó tanto, lo cierto es que la incorporación del ex Real Madrid por el cuadro verdolaga no pasó desapercibida para nadie y es uno de los movimientos más mediáticos del FPC en toda su historia.
Uno de los que alzó la voz para respaldar la llegada del “10” fue Hugo Rodallega, uno de los goleadores de la Liga Betplay y que a sus 41 años es pieza fundamental del esquema de Independiente Santa Fe, equipo con el que fue campeón en 2 ocasiones: 1 liga y una Superliga.
“Unos van a decir que ya viene a retirarse y no hará nada, que viene a caminar... Creo que eso le aporta mucho al fútbol colombiano, aunque muchos digan que no. Además esta demostrado, la mayoría volvimos y hemos sido campeones, entonces eso marca una diferencia”, afirmó “Hugol”.