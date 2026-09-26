ICE arrestó a 7.157 colombianos en siete meses, uno cada 43 minutos en EE. UU.

Un colombiano fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cada 43 minutos, en promedio, durante los primeros siete meses de 2026. En ese periodo, 7.157 connacionales fueron arrestados, una cifra que ya supera en 74 % los 4.108 registrados durante todo 2024.
Los datos, analizados por El Tiempo a partir de registros recopilados por el Deportation Data Project, muestran el alcance que ha tomado la política de detenciones migratorias durante el segundo mandato de Donald Trump. El proyecto trabaja con información proporcionada por ICE y mantiene bases de datos sobre arrestos, detenciones y deportaciones.
El ritmo se ha acelerado durante el año. Julio cerró con 1.400 colombianos arrestados, después de 820 en abril, 882 en mayo y 1.135 en junio. Solo en esos cuatro meses se concentró una parte importante del aumento registrado en 2026.
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Si la tendencia continúa, la cifra anual podría acercarse o superar los 9.716 colombianos detenidos durante 2025, aunque los registros disponibles no permiten anticipar cuál será el resultado de todo el año.