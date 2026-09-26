ICE arrestó a 7.157 colombianos en siete meses, uno cada 43 minutos en EE. UU.

Un colombiano fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cada 43 minutos, en promedio, durante los primeros siete meses de 2026. En ese periodo, 7.157 connacionales fueron arrestados, una cifra que ya supera en 74 % los 4.108 registrados durante todo 2024. Los datos, analizados por El Tiempo a partir de registros recopilados por el Deportation Data Project, muestran el alcance que ha tomado la política de detenciones migratorias durante el segundo mandato de Donald Trump. El proyecto trabaja con información proporcionada por ICE y mantiene bases de datos sobre arrestos, detenciones y deportaciones. El ritmo se ha acelerado durante el año. Julio cerró con 1.400 colombianos arrestados, después de 820 en abril, 882 en mayo y 1.135 en junio. Solo en esos cuatro meses se concentró una parte importante del aumento registrado en 2026. Entérese: “Los hispanos se sienten traicionados”: republicana Salazar critica a Trump por política migratoria Si la tendencia continúa, la cifra anual podría acercarse o superar los 9.716 colombianos detenidos durante 2025, aunque los registros disponibles no permiten anticipar cuál será el resultado de todo el año.

Colombia está entre las nacionalidades con más arrestos por el ICE

En julio, Colombia ocupó el séptimo lugar entre las nacionalidades con más arrestos registrados por ICE. Sin embargo, la lista la encabeza México, con 20.433 detenciones, seguido por Guatemala, con 7.259; Honduras, con 5.210; Venezuela, con 3.196; El Salvador, con 1.830, y Nicaragua, con 1.447. El aumento general coincide con un repunte de los arrestos dentro del territorio estadounidense. El Deportation Data Project encontró que junio y julio de 2026 fueron los meses con más arrestos de ICE durante el segundo mandato de Trump y que en julio el porcentaje de personas detenidas que tenía condenas penales llegó al 27 %, el nivel más bajo de la serie disponible. Le puede interesar: Latino denuncia que fue a cobrar US$2.800 por un trabajo en EE. UU. y terminó amenazado por el cliente: “Voy a llamar a ICE”

Más de la mitad de los colombianos detenidos no tenía condenas penales

De acuerdo con la base de datos analizada por El Tiempo, de los cerca de 17.000 colombianos detenidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, 2.550, equivalentes al 15 %, tenían una condena penal. Otros 5.197, el 30 %, tenían cargos pendientes, mientras que 9.014 personas, el 53 %, no registraban antecedentes penales. El Deportation Data Project también identificó un aumento de las detenciones realizadas mediante cooperación con autoridades estatales y locales, además de un crecimiento de los arrestos de personas sin condenas penales. El organismo señala que el número de agentes de ICE pasó de unos 21.000 en enero de 2025 a 29.000 en junio de 2026. Lea más: Detenciones de ICE en EE.UU. llegan cifras récord: ahora capturan inmigrantes sin antecedentes penales

Joan Sebastián Durán Guerrero, el caso de ICE que ha conmocionado a los colombianos

Dentro de este aumento de operaciones está el caso de Joan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 26 años que murió baleado dentro de su vehículo durante un operativo en Maine. Durán tenía un permiso de trabajo vigente y un proceso de asilo pendiente. Posteriormente se conoció que no era la persona que los agentes buscaban. En contexto: Detalles del operativo de ICE en el que murió acribillado el colombiano Johan Sebastián: No era a quien buscaban los agentes ICE sostuvo que los disparos ocurrieron porque los agentes consideraron que el vehículo representaba un peligro. Testigos cuestionaron esa explicación y la investigación sobre lo ocurrido continúa. El caso se produjo en un contexto de mayor actividad de ICE y de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza durante operativos migratorios. El American Immigration Council ha señalado preocupaciones por las actuaciones durante controles vehiculares y por incidentes que han terminado en persecuciones, accidentes y muertes. A esto se suma el aumento de personas que permanecen bajo custodia migratoria. Human Rights Watch y Physicians for Human Rights documentaron 52 muertes bajo custodia de ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026. El informe señala además que durante el primer año del segundo mandato de Trump la población detenida aumentó 77 %, de unas 40.000 personas a más de 71.000. Lea también: Casey Revkin, el “hada madrina” de los niños migrantes detenidos por el ICE

¿Cuántas órdenes de deportación emitió Estados Unidos y cuántos colombianos recibieron una en 2026?

El incremento de los arrestos está acompañado por un crecimiento en las órdenes de deportación. A partir de información del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), en agosto se emitieron 77.234 órdenes de deportación, el número mensual más alto desde que comenzaron estos registros en 1998. En el caso colombiano, 34.786 personas recibieron órdenes de deportación entre enero y agosto de 2026. Esa cifra ya supera las 33.456 de todo 2025 y está 56 % por encima de las 22.286 registradas en 2024. El aumento ocurre mientras la administración Trump mantiene como uno de sus objetivos centrales incrementar los arrestos y las deportaciones. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha defendido que ICE trabaja “las 24 horas, todos los días” para ejecutar esa política.

ICE oculta del localizador a migrantes con órdenes de deportación en Estados Unidos

Otro cambio reciente afecta la posibilidad de conocer dónde están algunas personas detenidas. Desde el 15 de septiembre, ICE dejó de mostrar en su sistema público de localización a miles de migrantes que tienen órdenes finales de deportación. La medida fue revelada por Associated Press y confirmada por otros medios; abogados y organizaciones migratorias han advertido que dificulta ubicar a los detenidos y presentar recursos judiciales a tiempo. La modificación afecta especialmente a personas que ya tienen una orden final de expulsión. De acuerdo con AP, alrededor de 16.000 de los detenidos en julio estaban en esa situación. No se vaya sin leer: Colombiano de 64 años que solicitaba asilo fue detenido por ICE en Washington; familia pide ayuda

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