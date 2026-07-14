Detalles del operativo de ICE en el que murió acribillado el colombiano Johan Sebastián: No era a quien buscaban loa agentes

Un agente de inmigración de Estados Unidos mató a tiros el lunes a un hombre identificado por grupos de derechos humanos como un colombiano de 26 años, un incidente que podría avivar las críticas contra la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump. Medios estadounidenses identificaron a la víctima como Joan Sebastián Guerrero, quien supuestamente trabajaba como conductor de un servicio de entregas y vivía en Biddeford con su esposa y su hija de tres años. La Embajada de Colombia en Estados Unidos lamentó la muerte de Guerrero y aseguró que ya presta acompañamiento consular a sus familiares. En un comunicado, la misión diplomática señaló que, a través de su Sección Consular, “mantiene un contacto permanente con la familia y con las autoridades competentes de los Estados Unidos para facilitar los procedimientos correspondientes”. Asimismo, indicó que “ha solicitado información y aclaraciones al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) sobre las circunstancias que rodearon este lamentable fallecimiento” y aseguró que “continuará haciendo seguimiento cercano al caso a medida que avance la investigación”.

Comunicado de la embajada de Colombia en Estados Unidos.

De acuerdo con información conocida por Blu Radio, la familia del colombiano comenzó las gestiones para repatriar su cuerpo una vez fue notificada de su fallecimiento. Su hermano, Omar Durán, indicó que los familiares se dirigen a Bogotá para adelantar los trámites ante las autoridades competentes y el consulado. Mientras se desarrolla ese proceso, decidieron no ofrecer declaraciones públicas.

Los detalles del asesinato de Guerrero, el colombiano abaleado por ICE

El tiroteo ocurrió en Biddeford, una localidad de 22.000 habitantes, en el estado de Maine, en el noreste del país. El incidente sucede después de que la semana pasada un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a un mexicano que residía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas. Un portavoz del ICE explicó que la víctima era “un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión”. Señaló que los agentes habían intentado detener un vehículo alrededor de las 07:00 (11:00 GMT) del lunes tras realizar labores de vigilancia en el último domicilio conocido de una persona con una orden de deportación.

“El vehículo intentó huir del lugar y, por temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma. El conductor del vehículo fue alcanzado y los servicios de emergencia fueron contactados de inmediato. Falleció a causa de sus heridas”, dijo el vocero. Un testigo, Daniel Boucher, declaró a la AFP que escuchó disparos antes de ver a agentes del ICE sacar a una persona de un auto blanco con la cabeza y la cara ensangrentadas. “En ese momento escuché claramente a la víctima decir: ‘Intenté detenerme’, algo por el estilo”, afirmó. “Luego estaba en el suelo. Solo podía ver las piernas y el abdomen, y en un momento pude ver que su abdomen dejó de moverse, y supe que había fallecido”.

En un comunicado la embajada de Colombia afirma haber solicitado al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS) una aclaración sobre la muerte de un ciudadano colombiano. El senador del estado de Maine, Angus King, declaró a CNN que el colombiano no era la persona buscada y exigió una “investigación completa, transparente y abierta”.

¿Qué pasará con el agente de ICE que le disparó a Guerrero?

Según la oficina del fiscal general de Maine, un agente de ICE “llevaba a cabo una operación relacionada con una orden definitiva de expulsión (del país) cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y fue abatido”.

Agregó que el agente será puesto en licencia administrativa, siguiendo el protocolo en estos casos. El FBI anunció por su parte que investiga los hechos. Las organizaciones Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente Maine, identificaron de manera conjunta a la víctima como un hombre colombiano de 26 años. Aseguraron que tenía permiso de trabajo en Estados Unidos. Puede leer: La misteriosa muerte de un joven afro en EE. UU. abre de nuevo la herida del racismo “No dejaremos que esta muerte se reduzca a un pie de página en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración”, dijo Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente Maine. La gobernadora de Maine, Janet Mills, dijo estar “horrorizada por esta tragedia”. “Este hecho hace que esta tragedia sea aún más inquietante e indignante, y subraya la forma temeraria e improvisada en que se llevan a cabo las operaciones de cumplimiento de la ley de inmigración en Maine y en todo el país”, escribió Mills en X. Imágenes del lugar del incidente mostraban un cordón policial, con una unidad forense apostada junto a una carpa roja. Algunas personas depositaron velas y flores en una calle cercana. Manifestantes que se oponen al ICE se reunieron en la zona con carteles que decían: “Fuera ICE”. “Una persona ha muerto, y sus seres queridos y las personas de nuestra comunidad merecen respuestas claras sobre lo que pasó”, dijo el alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, en un comunicado. El DHS, del que depende la policía de inmigración ICE, no hizo comentarios. En el incidente de la semana pasada en Texas, las autoridades afirmaron que el hombre intentó atropellar a un agente federal con su vehículo, una versión desmentida por testigos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas.