Este es el sargento que murió en bus incinerado en Caquetá

Respecto a los responsables del hecho, el Ejército informó a través de un comunicado que se trataría de integrantes de las disidencias de las Farc. Un testimonio del conductor del bus a Noticias Caracol reforzaría esa teoría.

“Se identificaron como de las Farc EP, me hicieron bajar del vehículo, me dijeron que me fuera hacia la parte de adelante del carro y que no mirara hacia atrás”, mencionó el hombre ante el medio anteriormente referenciado.