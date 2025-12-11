Incautaron 215 kilos de pólvora que salieron de Medellín en encomiendas

3 y 4
La decisión llega tras revisar varias publicaciones del SGC que, según el Tribunal, excedieron su misión técnica y normativa.
El gobierno de Gustavo Petro informó que la invitación a Donald Trump se dio porque “el mandatario estadounidense aseguró que Colombia puede ser motivo de ataques por parte de su país”.
La Gobernación acaba de adjudicar siete de los ocho lotes en una licitación por $585.000 millones.
El equipo español de ciclismo mantiene a los colombianos Diego Pescador, Nairo Quintana, Einer Rubio y Jhonatan Guatibonza en su nómina.
En medio de las fiestas de diciembre, la pólvora, además de quemados, sigue dejando víctimas mortales, como este perrito que no pudo sobrevivir ante las afectaciones causadas por el sonido de la pólvora.