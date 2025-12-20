Video | Fuerte incendio consumió reconocido restaurante en Llanogrande, Rionegro

Un incendio de grandes proporciones se registró en la madrugada de este sábado en el sector de Llanogrande, jurisdicción del municipio de Rionegro, Antioquia.

La emergencia ocurrió en el kilómetro 7,5 de la Recta Llanogrande y afectó de manera severa las instalaciones del restaurante Brasas Steak House, un establecimiento ampliamente conocido en esta zona del Oriente antioqueño.

De acuerdo con el reporte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Rionegro, el incendio fue atendido por 16 unidades del Cuerpo de Bomberos que acudieron al lugar con tres máquinas para controlar las llamas.