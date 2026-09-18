Incendio forestal en la Loma de los Bernal fue controlado en menos de una hora: investigan las causas

Un incendio de cobertura vegetal generó alarma durante la mañana de este viernes 18 de septiembre en el sector de Belén Rincón, cerca de la Loma de los Bernal y el cerro de las Tres Cruces, en Medellín. La emergencia comenzó alrededor de las 6:15 a. m., en una zona verde ubicada cerca del sector residencial y de los alrededores del Euro de Los Bernal. Lea más: Reparación mecánica de una moto desató incendio al interior de una vivienda en Bello y dejó una persona herida El fuego fue atendido por dos tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, que lograron controlar las llamas aproximadamente a las 7:00 a. m. Aunque la conflagración ocurrió en un área cercana a viviendas y otros espacios urbanos, el reporte preliminar indica que no se presentaron personas lesionadas ni casas afectadas. Por ahora, las autoridades no han establecido qué originó el fuego. Las causas permanecen bajo investigación, por lo que no se puede determinar todavía si se trató de una acción accidental, una quema o un incendio provocado deliberadamente.

Los incendios forestales: en alza

El llamado cobra relevancia por el comportamiento que han tenido los incendios forestales en Medellín durante las últimas semanas, pues la emergencia de Belén Rincón se presenta pocos días después de que la capital antioqueña atravesara uno de los periodos más complejos del año en materia de conflagraciones de cobertura vegetal. De acuerdo con cifras del Dagrd, de los más de 150 incendios de cobertura vegetal registrados en Medellín durante 2026, 53 ocurrieron entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre.

Las autoridades expresaron preocupación porque, según los reportes y testimonios recopilados durante varias de estas emergencias, una parte importante de las conflagraciones habría tenido origen en acciones humanas. Uno de los casos más relevantes ocurrió el 15 de agosto en la vía Las Palmas, donde un hombre fue capturado después de que un video ciudadano lo mostrara presuntamente iniciando una quema que terminó extendiéndose por una zona de vegetación. Posteriormente fue judicializado por delitos relacionados con daños a los recursos naturales y ecocidio. El aumento de las conflagraciones llevó al Distrito a reforzar sus acciones de prevención y monitoreo en las áreas naturales de Medellín. Las autoridades ambientales y de gestión del riesgo han advertido sobre las condiciones que pueden facilitar la aparición y propagación de incendios, entre ellas las altas temperaturas, la menor humedad de la vegetación, la radiación solar y la velocidad del viento. En el Valle de Aburrá, el Siata había registrado 93 incendios de cobertura vegetal entre junio y lo corrido de agosto, con 9 casos en junio, 42 en julio y otros 42 en agosto. Entérese: 110 pisos por las Torres Gemelas: Bomberos Medellín subió tres veces el Coltejer en homenaje a los fallecidos del 11S En Medellín, el riesgo también se extiende a los cerros tutelares y corredores ecológicos que rodean diferentes sectores urbanos. La ciudad cuenta con alrededor de 4.300 hectáreas de cobertura vegetal, 101 corredores ecológicos y siete cerros tutelares, además de una población arbórea estimada en más de 650.000 árboles. En ese contexto, cada nuevo incendio obliga a los organismos de emergencia a actuar con rapidez para evitar que una conflagración localizada termine alcanzando zonas de mayor extensión o sectores habitados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: