Reparación mecánica de una moto desató incendio al interior de una vivienda en Bello y dejó una persona herida

Una chispa imprevista en medio de un trabajo de mecánica afectó la tranquilidad al interior de una vivienda en Bello. Lo que inició como una falla durante la reparación de una moto terminó desencadenando un incendio que movilizó a la comunidad y a los organismos de socorro del municipio. “Se hizo atención de un incendio vehicular con, inicialmente, reportado como incendio estructural; se trataba de una motocicleta, la cual se encontraba al interior de una vivienda, siendo reparaciones mecánicas”, señalaron las autoridades. Le puede interesar: Incautan 2,5 toneladas de marihuana en Bello: droga sería de las Disidencias de las Farc

Lo que parecía una jornada habitual de mecánica terminó en una emergencia médica y estructural en Bello. Así quedó la moto incinerada. FOTO: Alcaldía de Bello

Las llamas y respuesta de la comunidad

El incidente ocurrió en la noche de este viernes 11 de septiembre en una edificación de tres niveles mientras un hombre realizaba trabajos de mantenimiento a una motocicleta en el interior del inmueble. Durante las maniobras se produjo un incendio que generó alerta y llamas de consideración. Ante el peligro inminente, la persona a cargo de la reparación logró extraer la motocicleta hacia la vía pública. Los vecinos del sector actuaron con rapidez y lograron controlar el fuego antes de la llegada de las tripulaciones de auxilio. “Producto de esas reparaciones, al parecer se produce una ignición del fuego, lo que lleva a que el ciudadano haga extracción de la motocicleta hacia la parte de afuera de la vivienda. Al arribo de bomberos, ya se encontraba controlado por parte de la comunidad”, detallaron. En otras noticias: Tan solo en agosto hubo 45 incendios en jurisdicción de Corantioquia, ¿cuántas hectáreas se afectaron?

Este evento dejó como saldo un hombre de 29 años con quemaduras en sus extremidades superiores, quien era, según las autoridades, el sujeto que estaba realizando las reparaciones mecánicas al vehículo de dos ruedas dentro del inmueble. La víctima, quien se encontraba en el lugar en calidad de visitante realizando las reparaciones mecánicas, fue auxiliada en primera instancia por los habitantes de la zona y posteriormente trasladada a la Clínica del Norte para recibir atención médica especializada. “Este incendio deja como lesionado al masculino que se encontraba haciendo las reparaciones, un masculino de 29 años de edad, el cual ya había sido retirado por la comunidad sin signos de resistencia y trasladado a la Clínica del Norte con quemaduras en sus extremidades superiores”, afirmaron los bomberos.

Evaluación de daños e intervención de bomberos

Al sitio acudieron cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello a bordo de una máquina de extinción y una ambulancia, según el reporte entregado desde la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos de Bello.

Tras verificar la conflagración, el personal del organismo de socorro inspeccionó los tres niveles de la edificación para comprobar la seguridad estructural. Durante la revisión se constataron daños en los cables de los contadores de energía del primer y segundo piso. Como medida preventiva para evitar riesgos a los ocupantes —cuatro personas en total, entre ellas un menor de edad—, los bomberos procedieron al corte total del suministro eléctrico mediante la bajada de tacos e interruptores, además del cierre de la red de gas natural.

Un herido con quemaduras en extremidades superiores y la suspensión preventiva de los servicios de gas y energía fue el saldo que dejó un incendio registrado al interior de un predio en Bello. FOTO: Alcaldía de Bello

Cierre de la emergencia y ayuda de EPM

Los bomberos del municipio de Bello solicitaron el apoyo de EPM para la reparación de la infraestructura eléctrica afectada y la presencia de una comisión técnica para la evaluación final del predio. “Se observan cables del contador del segundo nivel y el primer nivel con afectaciones, por lo cual se requiere EPM para hacer revisión de este recurso. Queda sin suministro de energía con los breques abajo de la vivienda y sin suministro de gas al interior para evitar riesgos de los habitantes”, concluyeron las autoridades. Tras completar las labores de control y aseguramiento en la zona, la escena fue entregada formalmente a la arrendataria de la vivienda junto con las recomendaciones de seguridad correspondientes. También le puede interesar: Estética en Envigado en donde recientemente falleció una paciente en un procedimiento fue cerrada por falta de un permiso Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas