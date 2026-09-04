Estado deberá indemnizar a la familia de Guillermo Cano, 40 años después de su asesinato

Luego de 40 años del magnicidio del periodista y director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó la conciliación entre el Estado y los familiares del periodista, con la que se reconoce una indemnización por los daños ocasionados por su muerte y por las fallas estatales reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cano fue asesinado el 17 de diciembre de 1986. Era reconocida su posición crítica contra el narcotráfico y el respaldo a la extradición de narcotraficantes. La Comisión Interamericana estableció posteriormente que era conocido el riesgo que el periodista enfrentaba por su labor y que, pese a ello, el Estado no adoptó las medidas necesarias para proteger su vida.

Lea también: De la Espriella nombra nueva ministra de Educación en reemplazo de Viviane Morales, ¿qué pasó?

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997 y, en 2001, el organismo declaró responsable al Estado colombiano por la vulneración de los derechos a la vida y a la libertad de expresión de Cano, así como por las fallas en las garantías y la protección judicial.

La CIDH también señaló que la violencia y las dificultades que rodearon la investigación produjeron un efecto de intimidación sobre la prensa y recomendó reparar a los familiares del periodista. Uno de los puntos que más cuestionó el Tribunal fue precisamente el tiempo que tomó el Estado para avanzar en esa reparación.