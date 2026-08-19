Conducción autónoma, IA y riesgo en tiempo real: la tecnología de inDrive explicada por su CTO

Yuri Misnik no cree en la inteligencia artificial de vitrina. El director de tecnología de inDrive, la plataforma de movilidad que opera en más de 40 países, tiene una forma de separar las empresas que realmente integran IA de las que la usan como etiqueta de marketing: “Si quieres obtener beneficios de la inteligencia artificial, tienes que rediseñar tus procesos de negocio desde adentro”, dice. No desde el CEO hacia abajo, sino al revés.
Esa distinción no es menor en un sector donde el término aparece en casi todos los comunicados de prensa.