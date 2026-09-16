Influencer denunció cobro de 400.000 por cuatro piñas coladas en Cartagena: al final todo terminó bien, ¿qué pasó?

El creador de contenido Mario Trujillo recuperó el dinero que pagó en exceso por varias piñas coladas en un establecimiento comercial de Cartagena, luego de publicar recientemente una denuncia en sus redes sociales en la que cuestionó que el saldo final de su factura alcanzó los 400.000 pesos colombianos. Este caso, como muchos otros que han sido expuestos en redes sociales, desató una fuerte controversia en las plataformas digitales debido a la marcada discrepancia entre las tarifas expuestas en el menú del lugar y el valor total que se le exigió pagar. Le puede interesar: Autoridades encontraron sin vida a todos los ocupantes de avioneta accidentada: esto se sabe

La inconformidad comenzó durante la visita de Trujillo a un negocio ubicado en el sector de Bocagrande. A través de un video, el influencer mostró la inconsistencia en los costos: mientras uno de los menús señalaba que cada piña colada costaba 45.000 pesos, la factura final reflejó un precio de 100.000 pesos por unidad. Durante la grabación del reclamo, Trujillo manifestó con sorpresa que “primero 45.000, después que 100.000”, lo cual habría causado aún más confusión y molestia al momento de pagar lo que le estaban pidiendo por los productos consumidos.

Dos cartas con precios distintos en el centro de la controversia

La denuncia se centró principalmente en el excedente cobrado como consecuencia del cambio de valores entre las cartas entregadas. Trujillo comprobó ante la cámara dos menús diferentes entregados en el mismo establecimiento. En uno de ellos, el valor registrado para la bebida era de 45.000 pesos; en el segundo, que presuntamente le fue suministrado al momento de la facturación, la cifra ascendía a 100.000 pesos. Para el creador de contenido, esa diferencia justificó el incremento de la cuenta final. “Le cambian la carta a uno”, aseveró al exhibir el menú que mostraba la tarifa inferior.

Trujillo precisó que su inconformidad no estaba dirigida hacia el servicio en general, sino hacia la falta de coincidencia entre el precio anunciado inicialmente y el valor cobrado al final. De esta forma, el total cobrado por cuatro bebidas sumó 400.000 pesos, en contraste directo con los 180.000 pesos que hubieran correspondido según la primera carta que le mostraron. Puede leer: “No sean tan agalludos”: el llamado de Federico Gutiérrez a quienes elevaron excesivamente los precios de hospedaje por concierto de Bad Bunny

Acompañamiento policial y reembolso en Nequi

Debido a la magnitud que tomó la publicación en internet y las redes sociales, el influencer compartió luego un segundo video en el que registró su regreso al establecimiento para solucionar el conflicto.

Momento en que le hicieron la devolución del dinero al influencer. FOTO: Tomada de las redes sociales de @mariotrujilllo

En esta nueva grabación se observa la presencia de miembros de la Policía Nacional junto a Trujillo y un ciudadano identificado como Jean Carlos, quien procedió a realizar la devolución del excedente mediante una transferencia en la plataforma Nequi. Durante el procedimiento, Trujillo anunció ante sus seguidores: “Me va a hacer la devolución del restante de la plata”. Una vez completada la transacción, el creador de contenido expresó su gratitud por el respaldo de las autoridades e insistió en que el inconveniente se limitaba exclusivamente al cobro de las piñas coladas. “Lo único era aclarar este tema; la historia terminó bien. Esperemos que estas cosas en serio cambien. Muchas gracias a la Policía”, concluyó. Adicionalmente, Trujillo sostuvo que el resto de la atención prestada por el local había sido adecuada. Por su parte, la cuenta Colombia Oscura reportó el pasado 15 de septiembre de 2026 la intervención de las autoridades locales de Cartagena para concretar la recuperación de los fondos del visitante.

Exigencia de controles en zonas turísticas

La resolución del caso motivó diversas reacciones entre los usuarios de internet. Diversas opiniones en redes sociales valoraron de manera positiva la mediación de la Policía Nacional y criticaron las tarifas cobradas por el comercio. Otras reacciones cuestionaron si la devolución del dinero respondió únicamente a la visibilidad del creador de contenido, señalando que los turistas extranjeros podrían estar expuestos a sobrecostos aún mayores al no dominar el idioma español. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Asimismo, el episodio reactivó el pedido constante de la ciudadanía por un mayor control administrativo sobre las cartas de precios en los sectores turísticos de la capital del departamento de Bolívar, exigiendo “visibilidad clara en los valores y estricta concordancia con las facturas emitidas a los clientes”. También le puede interesar: Fuerza Aérea entrega nuevo reporte sobre avioneta perdida en Chocó: hallaron restos, pero hasta ahora nada de sus ocupantes Bloque de preguntas y respuestas