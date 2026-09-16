Influencer denunció cobro de 400.000 por cuatro piñas coladas en Cartagena: al final todo terminó bien, ¿qué pasó?

El creador de contenido Mario Trujillo recuperó el dinero que pagó en exceso por varias piñas coladas en un establecimiento comercial de Cartagena, luego de publicar recientemente una denuncia en sus redes sociales en la que cuestionó que el saldo final de su factura alcanzó los 400.000 pesos colombianos.
Este caso, como muchos otros que han sido expuestos en redes sociales, desató una fuerte controversia en las plataformas digitales debido a la marcada discrepancia entre las tarifas expuestas en el menú del lugar y el valor total que se le exigió pagar.
Le puede interesar: Autoridades encontraron sin vida a todos los ocupantes de avioneta accidentada: esto se sabe