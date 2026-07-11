Video | De la mano de Jude Bellingham, Inglaterra venció 2-1 a Noruega y es semifinalista de la Copa del Mundo; vea aquí los goles

Un doblete de Jude Bellingham envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras su victoria por 2-1 contra Noruega este sábado en Miami, al cabo de un partido igualado que se resolvió al inicio de la prórroga.

Dos zarpazos del centrocampista del Real Madrid (45’+2’ y 93’) le dieron la vuelta al marcador que había abierto el extremo noruego Andreas Schjelderup (36’).

Inglaterra, tercera clasificada para la penúltima ronda tras Francia y España, se enfrentará el miércoles en Atlanta al ganador de Argentina-Suiza.

Lo hará tras resolver con frialdad un duelo donde sufrió en muchos tramos, pero en el que golpeó en momentos claves gracias a un estelar Bellingham, que ya había anotado un doblete en octavos contra México.

El madridista, con seis goles en tantos partidos en Norteamérica, mantiene vivo el sueño de Inglaterra de conseguir su segundo título mundial, 60 años después.

A diferencia de los octavos contra Brasil, donde Noruega había dominado la posesión, el equipo nórdico decidió esta vez ceder la iniciativa a Inglaterra y buscar el contragolpe.

Los hombres de Thomas Tuchel acampaban en campo rival, pero su fútbol era demasiado lateral y lento para crear peligro. Dos centros sin destinatario y una falta mal lanzada por Harry Kane fueron sus únicas aproximaciones en la primera media hora.

Demasiado poco, aunque bastante más que Noruega, que apenas cruzaba la línea de mediocampo.

Así estaba el partido cuando el lateral Julian Ryerson centró al área y Erling Haaland probó al arquero Jordan Pickford con un testarazo demasiado centrado.

El intento despertó a los nórdicos que volvieron a la carga un minuto después.

El extremo Andreas Schjelderup recibió por la izquierda del área, regateó a Ezri Konza y lanzó un zurdazo cruzado con cara de centro que terminó tocando el palo antes de entrar a puerta.