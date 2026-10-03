Inglaterra no tuvo piedad con Croacia: la goleó 7-0 por la Liga de Naciones Europea

Inglaterra dio una auténtica lección de efectividad ofensiva para golear 7-0 en su visita a Croacia este sábado en Rijeka, en la tercera jornada de la Liga de Naciones Europea. Harry Kane (8’, 53’) y Bukayo Saka (45, 68) firmaron sendos dobletes, mientras que Jude Bellingham (21’), Anthony Gordon (39’) y Morgan Rogers (87’) completaron la impresionante victoria de los Tres Leones en un partido en el que no dejaron de rugir. Croacia, que ya había sido goleada 4-1 en casa de España el martes, sufrió así la derrota más abultada de su historia, que hasta ahora era un 6-0 encajado en territorio de La Roja en otro partido de la Liga de Naciones. En la clasificación del grupo A3, Croacia quedó tercera con tres puntos. Inglaterra está ahora igualada a seis unidades con España, que ganó en las dos primeras jornadas y recibe en el último turno del día a República Checa (4º, sin puntuar). Los ingleses han ido mejorando partido a partido en esta Nations, donde cayeron en el debut del pasado sábado en Wembley ante España (3-2), antes de reaccionar el martes con una victoria 2-0 sobre los checos.

Los cuatro de arriba brillan

Esta vez, la visita a Croacia se convirtió en un auténtico paseo en el que marcaron en la primera mitad las cuatro figuras de arriba, Kane, Bellingham, Gordon y Saka, con un tanto cada uno. Fue especialmente valioso en esa primera parte la aportación de Bellingham, que además de su tanto dio dos asistencias. En la segunda mitad, Kane y Saka reincidieron para sellar sus dobletes contra una Croacia totalmente sobrepasada y Rogers puso la cereza sobre el pastel, con el séptimo tanto casi con el tiempo cumplido. “Tengo que felicitar al equipo, me encantó su actitud. Todos estuvieron al más alto nivel desde el primer minuto al último”, sostuvo el seleccionador de los ingleses, el alemán Thomas Tuchel, en declaraciones a la televisión ITV Sport. En la tabla de máximos anotadores de la primera categoría del torneo, Kane acumuló cuatro dianas y pasó al primer lugar, con una de ventaja de un gol sobre el noruego Erling Haaland, el portugués João Félix, el español Lamine Yamal y su compañero Gordon. “Todo ha sido increíble, del principio al final. Dice mucho de tu equipo tener noventa minutos así, desde que empieza hasta que termina, controlando totalmente con y sin balón”, destacó Kane en ITV.

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