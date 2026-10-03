“La función del instituto no es dogmatizar”: el reclamo de más de 100 egresados del Caro y Cuervo a su director

Una carta firmada por más de cien egresados del Instituto Caro y Cuervo puso sobre la mesa una pregunta que va más allá de dos videos sobre Gonzalo Arango y Andrés Caicedo: ¿hasta dónde puede llegar la opinión personal de un director cuando utiliza los canales oficiales de una institución pública?
Los egresados de los programas de posgrado del Instituto le pidieron al director, Sergio Esteban Vélez, una explicación pública por las publicaciones difundidas esta semana en las redes oficiales de la entidad.