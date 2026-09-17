Cuatro integrantes del Clan del Golfo se entregaron al Ejército tras combates en Antioquia

Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo se entregaron voluntariamente a la justicia en zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, luego de la presión sostenida que el Ejército Nacional ha mantenido en la región mediante operaciones militares ofensivas. La entrega se produjo ante unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, en un procedimiento puesto en conocimiento de las autoridades competentes, conforme a los protocolos establecidos. Según explicó el Ejército, esta comisión criminal venía ejerciendo control delictivo sobre los habitantes de la zona mediante extorsiones, amenazas, homicidios, reclutamiento y desplazamiento forzado, afectando las condiciones de seguridad de las comunidades. Ante la presencia y la acción permanente de las tropas en el territorio, los cuatro hombres tomaron la decisión de dejar las armas.

Entérese: Muere presunto integrante del Clan del Golfo en combate con el Ejército en Briceño Durante el procedimiento entregaron una ametralladora calibre 7.62 milímetros, cuatro fusiles calibre 5.56 milímetros, más de 800 unidades de munición de diferentes calibres, proveedores y material de intendencia alusivo a la estructura criminal. ”Este resultado se da por la continua presión militar que hemos desplegado en esta región con el objetivo de garantizar la seguridad y protección de la población civil de Briceño, Antioquia. Con este resultado se logra afectar de manera contundente las redes logísticas criminales del Clan del Golfo, que venían amedrentando a la población civil del municipio de Briceño y el norte del departamento de Antioquia”, declaró el coronel Diego Fernando Tonguino Buchelly, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7. Para el Ejército, el sometimiento de estas cuatro personas y la entrega de armamento representa una afectación directa a las redes logísticas de la estructura, al retirar del territorio elementos que podrían haber sido usados para ejercer presión sobre la población civil o mantener actividades ilícitas.

El mismo día, combates en la vereda Chorrillos

La entrega se produjo en medio de una jornada marcada por enfrentamientos armados en la misma región. Ese mismo día, un presunto integrante del Clan del Golfo murió durante combates con tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, en la vereda Chorrillos, en el mismo municipio de Briceño. Los enfrentamientos se registraron contra integrantes de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel, a la que pertenecían los cuatro hombres que horas después decidieron entregarse. Durante ese procedimiento, que contó con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron incautados cuatro fusiles, 11 proveedores, 798 cartuchos de diferentes calibres y material de intendencia adicional.

El Ejército Nacional aseguró que mantendrá sus operaciones en la región, en coordinación con las demás autoridades, con el objetivo de contener las acciones de los grupos armados organizados, afectar sus redes logísticas y criminales, y brindar seguridad a los habitantes del norte de Antioquia. Según la institución, la presión operacional continuará con el fortalecimiento del dispositivo de seguridad en la zona, buscando ubicar y neutralizar a los demás integrantes del Clan del Golfo que aún permanecen activos en la región. Lea más: Cayó alias ‘El Flaco’ en Medellín: ofrecían $200 millones por este cabecilla de ‘La Miel’ Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas