Según patrones históricos, la IA se la jugó y vaticinó cuál podría ser el grupo de Colombia en el Mundial 2026

En cada ciclo mundialista, Colombia carga con ese cosquilleo previo al sorteo: una mezcla de esperanza, cálculo y superstición que parece heredarse generación tras generación. Y aunque el azar es el rey en esta ceremonia global, la historia —esa que siempre deja rastros— permite intuir posibles caminos. El Mundial de 2026, con su formato ampliado y 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro, abre un abanico de escenarios donde la Selección Colombia podría caer, pero también ofrece patrones que, vistos con lupa, permiten un vaticinio razonado.
Le preguntamos a la inteligencia artificial (ChatGPT) si podía vaticinar en qué grupo quedaría Colombia según esos patrones históricos, y se la jugó por dos opciones.
