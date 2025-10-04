Caipirinha venenosa: casi 200 intoxicaciones y dos muertos este fin de semana tienen a las autoridades de Brasil en alerta

De los bares chic de Sao Paulo a las playas de Rio de Janeiro, los brasileños están bajo alerta por una ola de intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas que pueden ser mortales. Las autoridades reportaron el sábado 195 casos registrados de intoxicación por metanol, un alcohol altamente peligroso que no debe usarse en destilados. La mayoría está aún en investigación. El metanol es un químico industrial altamente tóxico para los humanos, cuya ingesta daña el hígado y los nervios. Puede leer: Murió el director del documental sobre accidente de Chapecoense en accidente aéreo en Brasil El Ministerio de Salud confirmó dos muertos tras ingesta de bebidas alcohólicas, mientras que otros 12 decesos están en análisis. Ocho de cada diez casos se registraron en Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, aunque también hubo casos en otros seis estados y en la capital, Brasilia.

La prensa de Brasil reportó víctimas hospitalizadas en coma y el caso de una mujer que perdió la visión luego de beber tres tragos con vodka en un bar de Sao Paulo. El temor crece entre clientes, que evitan destilados como vodka, gin, whisky o cachaça, base de la popular caipirinha brasileña. “No voy a salir a beber alcohol este fin de semana, la cosa está preocupante”, dijo a la AFP Rafael Martínez, un arquitecto de 30 años, mientras almorzaba en Jardins, un barrio paulista rico donde ya fue clausurado un bar. “Por ahora me quedo con gaseosas o, como mucho, cerveza, que dicen que es más difícil de adulterar”, agregó.