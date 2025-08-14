Inversión extranjera en Medellín creció 378% de la mano de 18 proyectos en el primer semestre de 2025

Medellín vive un buen momento en materia de inversión extranjera directa (IED). Solo en el primer semestre de 2025, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI) gestionó 18 proyectos que suman 168,11 millones de dólares y generarán más de 8.100 empleos en la ciudad.
Lo revelador, es que ese resultado es 378% más grande que el reportado en el mismo lapso del año pasado, cuando la capital antioqueña captó 35,16 millones de dólares por medio de 7 proyectos de inversión (ver gráfico).
La proyección de la ACI obedece a mover unos 400 millones de dólares este año. Una cifra mucho más jugosa que los 150,58 millones que se movieron en 2024.
Cristina Zambrano Restrepo, directora ejecutiva ACI Medellín, destacó que la administración municipal emprendió un plan para recuperar la confianza en las instituciones, algo que en su concepto ha sido clave para lograr este crecimiento del capital.
Zambrano indicó que una de las razones que promueve a la ciudad es su ubicación, además de que cuenta con dos aeropuertos, lo que favorece la conectividad con los inversores. “Vamos a estar mucho más conectados cuando en noviembre arranque la operación de Puerto Antioquia”, dijo.
También destacó que la región cuenta con un talento humano capacitado y con universidades bien posicionadas en rankings internacionales. Algo por mejorar es el avance en el dominio de la segunda lengua.
Añadió que no se puede dejar de lado la calidad de vida que se ofrece en la ciudad, así como su institucionalidad y su articulación entre el sector público, privado y la academia.