Piden al Parlamento Europeo que investigue a Infantino por el caso Balogun

La decisión del árbitro fue revertida poco después de una llamada entre el presidente estadounidense Donald Trump y Gianni Infantino, en la que el mandatario republicano le manifestó al líder de este deporte que consideraba injusta la decisión arbitral sobre Balogun . No obstante, la selección norteamericana fue eliminada de la competición en los octavos de final tras caer 4-1 ante Bélgica.

Un grupo de eurodiputados envió una carta al Parlamento Europeo para solicitar el inicio de una investigación contra el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino . La petición obedece al caso del futbolista de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, quien había sido expulsado durante el partido contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026.

En la carta a la que tuvo acceso Euronews, un grupo de eurodiputados impulsó una iniciativa dirigida a las 27 federaciones de fútbol de la Unión Europea, instando a la FIFA a que se esclarezca si el italo-suizo fue presionado por el presidente estadounidense, y si esa supuesta presión influyó en la decisión de permitir el regreso al juego del futbolista Folarin Balogun.

“Consideramos que ha llegado el momento de que las federaciones europeas de fútbol, todas ellas miembros de la FIFA, intervengan y pidan a la FIFA que investigue los procesos de toma de decisiones en el caso de Balogun”, señala el texto conocido por el medio citado.

Entérese: Fifa rechazó apelación de Bélgica por el caso de Balogun y jugará partido con Estados Unidos

Infantino se defendió al asegurar ante la prensa que la FIFA es una organización “independiente” y que eso mismo se lo hizo saber a Donald Trump.

“Durante nuestra conversación (llamada con Trump), expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes”, indicó en X el dirigente del fútbol mundial.