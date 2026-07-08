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Emotivas palabras de El Pibe Valderrama para la Selección Colombia, le contamos qué dijo

El legendario 10 de la Tricolor mencionó que Colombia jugó bien, dejó en alto el fútbol nacional y sigue mostrando crecimiento.

  • Carlos El Pibe Valderrama un referente del fútbol colombiano, habló sobre la participación de Colombia en el Mundial y lo que le faltó a los dirigidos por Néstor Lorenzo en Norteamérica. FOTO PANTALLAZO
    Carlos El Pibe Valderrama un referente del fútbol colombiano, habló sobre la participación de Colombia en el Mundial y lo que le faltó a los dirigidos por Néstor Lorenzo en Norteamérica. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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En medio de la tristeza que ocasionó la eliminación de la Selección Colombia, desde los penales ante Suiza 4-3, Carlos El Pibe Valderrama reflexionó sobre lo hecho por los dirigidos por Néstor Lorenzo en el Mundial de Norteamérica y lo que sigue para la Tricolor.

Dolido, muy dolido, así se mostró El Pibe, quien también agradeció a los jugadores por la entrega, por el sacrificio que dieron en el campo y la imagen que mostraron del fútbol colombiano que es respetado y admirado en el mundo.

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“Otra vez nos quedamos fuera por penales, quedamos en deuda otra vez hermano, le pedimos disculpas”, dijo el Pibe en el directo con su esposa por Instagram, visiblemente triste y molesto por estar de nuevo eliminados a pesar de mostrar buen juego.

Luego, siguió con su reflexión, “tenemos buen equipo, yo siempre he dicho que el que juega bien siempre va a ganar, esta selección juega bien y no ganamos, pero al equipo le falta un goleador, tener efectividad con las opciones que creamos, porque las hubo, pero no las marcamos y eso nos eliminó”.

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Y remarcó, “otra vez quedamos fuera del mundial, y otra vez por penales, pero pienso que nos va a tocar alguna, no sé cuándo, pero si seguimos jugando así nos va a tocar alguna”, refiriéndose a que ya llegará el momento que Colombia pueda celebrar algo grande.

“Tenemos impacto, el equipo lucho, jugó bien y avanzamos porque demostraron muy buen juego, acá estábamos jugando mejor, pero nos falta un goleador, que no lo tuvimos”, enfatizó el Pibe.

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Finalmente, resaltó que el mejor jugador de Colombia no solo del partido ante Suiza sino del torneo fue Jhon Arias y reclamó que lo hayan agarrado como cábala, para sacarlo del juego por cábala, cuando era el que mejor se comportaba en el campo.

En su mensaje para los jugadores, el Pibe los felicitó y le resaltó que el fútbol se juega así, como ellos lo hicieron y que no le queda duda que era un equipo que merecía llegar a los ocho partidos, hasta la final para pelear el título.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué opinión tuvo El Pibe sobre el rendimiento de la Selección Colombia en el Mundial 2026?
El histórico exfutbolista valoró positivamente el desempeño del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Destacó el buen juego colectivo, la entrega de los jugadores y el crecimiento futbolístico mostrado durante el torneo, pese a la eliminación en octavos de final.
¿Quién fue el mejor jugador de Colombia para El Pibe Valderrama?
Valderrama señaló a Jhon Arias como el futbolista más destacado de Colombia durante el Mundial 2026. Resaltó su desempeño constante y cuestionó el trato que recibió por parte de los rivales, al considerar que intentaron neutralizarlo durante el partido ante Suiza.
¿Qué mensaje les envió El Pibe Valderrama a los jugadores de la Selección Colombia?
El Pibe felicitó a los futbolistas por representar con orgullo al país, agradeció el compromiso mostrado en cada partido y los animó a mantener ese estilo de juego. También manifestó su confianza en que, si Colombia continúa por ese camino, podrá conseguir grandes resultados en futuras competiciones.
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