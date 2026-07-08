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EE. UU. identificó al hijastro de “El Mencho” como el nuevo líder del Cártel de Jalisco

Juan Carlos Valencia, alias “El 03”, es hijo de Rosalinda González Valencia y de Armando Valencia Cornelio, cofundador del Cártel del Milenio en Michoacán. También es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

  • EE. UU. identifica a Juan Carlos Valencia como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). FOTO: Poster courtesy of the State Department
    EE. UU. identifica a Juan Carlos Valencia como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). FOTO: Poster courtesy of the State Department
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 50 minutos
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Los servicios de inteligencia estadounidenses han identificado al nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), Juan Carlos Valencia, que substituyó a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido en febrero durante un operativo mexicano.

Valencia, alias “El 03”, nació en Estados Unidos y es heredero de un linaje conocido en el narcotráfico mexicano. Su padre, Armando Valencia, cofundó el Cártel del Milenio en el estado de Michoacán (centro), que durante años fue el enlace de grupos del crimen organizado colombianos.

Lea también: Entregan el cuerpo de alias El Mencho a su familia, en México, tras confirmación genética

El gobierno estadounidense ofrece cinco millones de dólares por la captura de Valencia, de acuerdo a la guía del Centro Nacional de Contraterrorismo.

Puesta al día en junio de este año, la guía detalla que el CJGN cuenta en la actualidad con entre 15.000 y 20.000 miembros, distribuidos en el centro del país, entre ambas costas de México, con líderes regionales que “controlan operaciones diarias para el líder máximo del grupo, el estadounidense Juan Carlos Valencia González”.

El CJGN utiliza “violencia extrema y medios intimidatorios” en su combate por el control de su territorio frente a su principal enemigo, el cártel de Sinaloa.

El “Mencho” murió en Tapalpa, en Jalisco (oeste), en medio de grandes escenas de violencia. Su muerte provocó que miembros del cártel bloquearan carreteras y quemaran vehículos en dos tercios del país. El CJGN nació hacia 2010 de los restos del Cártel Milenio de los Valencia.

La habitación Nemesio Osegura, alias El Mencho, donde estuvo por última vez. FOTO: Cortesía de El Universal, Milenio y Autoridades Federales de México
La habitación Nemesio Osegura, alias El Mencho, donde estuvo por última vez. FOTO: Cortesía de El Universal, Milenio y Autoridades Federales de México

Tras el fin del “Mencho” en febrero, el CJGN empezó a reorganizarse, y en abril las fuerzas mexicanas informaron que habían capturado a uno de sus posibles sucesores, Audias Flores Silva. Estados Unidos ofrecía también una recompensa de cinco millones de dólares por Flores Silva.

Preguntas y respuestas

¿Quién es Juan Carlos Valencia, el nuevo líder del CJNG?
Juan Carlos Valencia, alias ”El 03”, fue identificado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la información publicada, asumió el mando de la organización tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
¿Por qué Estados Unidos ofrece una recompensa por Juan Carlos Valencia?
Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia. La noticia señala que esta recompensa aparece en la guía actualizada en junio del Centro Nacional de Contraterrorismo.
¿Juan Carlos Valencia nació en Estados Unidos?
Sí. La noticia indica que Juan Carlos Valencia nació en Estados Unidos, un dato que también es mencionado en la guía del Centro Nacional de Contraterrorismo citada en el texto.
¿Cuántos integrantes tiene actualmente el CJNG?
De acuerdo con la guía del Centro Nacional de Contraterrorismo citada en la noticia, el CJNG cuenta con entre 15.000 y 20.000 integrantes distribuidos en el centro de México y en zonas de ambas costas del país.

Siga leyendo: México captura a un sobrino de “Chapo” Guzmán solicitado por EE. UU.

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