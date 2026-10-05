“Solo espero que mi abrazo de cumpleaños te haya llegado”: celebró sus 30 años y al día siguiente murió en Magdalena

Iris Paola Colón Polo celebró sus 30 años en Concordia, Magdalena, junto a familiares y amigas. Hubo torta, fotografías, videos, risas y una reunión que terminó con ella yéndose a descansar. Al día siguiente, sus familiares notaron que no se había levantado y la encontraron inconsciente en su habitación. Horas después se confirmó su muerte. La causa del fallecimiento aún no ha sido establecida públicamente. Lea también: 13 años después del crimen de Rosa Elvira Cely, la reparación a su familia sigue sin llegar La mujer compartió con sus familiares y personas cercanas en su vivienda, participó en la reunión, comió torta y apareció sonriente en las grabaciones que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales. El cumpleaños se llevó a cabo la noche del miércoles 30 de septiembre pasado. Nada en aquellas imágenes hacía prever el desenlace que se conocería horas después.

La celebración terminó y los invitados regresaron a sus casas. Iris Paola se retiró a su habitación para descansar, como aparentemente lo hacía de manera habitual. La noche transcurrió sin que, de acuerdo con la información divulgada públicamente, se conociera algún hecho que anticipara lo que ocurriría al amanecer. Siga leyendo: Esta era la “hoja de vida” del asesinado exalcalde de Yopal, el condenado Jhon Torres, ‘Jhon Calzones’ Fue durante la mañana del jueves 1 de octubre cuando sus familiares comenzaron a preocuparse. Iris no se había levantado a la hora acostumbrada y no respondía a los llamados desde el interior de la habitación. Golpearon la puerta e intentaron comunicarse con ella. Al no obtener respuesta, ingresaron al cuarto y la encontraron inconsciente. De inmediato buscaron asistencia médica, aunque la información difundida sobre el caso no precisa qué ocurrió durante esa atención ni cuánto tiempo transcurrió hasta que se confirmó su fallecimiento. La noticia causó conmoción en Concordia, especialmente por la cercanía entre la celebración de sus 30 años y su muerte. Apenas unas horas antes, Iris Paola había estado acompañada por sus seres queridos y había quedado registrada participando con normalidad en el festejo. No se pierda: Familia de Rosa Elvira Cely contradice a Abelardo de la Espriella por atribuirse ley de feminicidio

Una muerte que todavía deja preguntas

El caso ha generado interrogantes entre familiares, conocidos y usuarios de redes sociales, pero hasta ahora no existe información pública que permita establecer qué provocó la muerte de Iris Paola Colón Polo. Tampoco se ha difundido un dictamen oficial que determine si se trató de una enfermedad, una condición médica preexistente u otra circunstancia. Esa ausencia de información ha dado paso a versiones y especulaciones en redes sociales. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada y no hay elementos públicos suficientes para vincular su fallecimiento con la celebración de su cumpleaños. Para establecer las circunstancias de la muerte será necesario esperar los procedimientos médicos y forenses correspondientes, así como la información que eventualmente entreguen las autoridades. Por ahora, lo único claro es la secuencia que ha causado impacto en la comunidad: Iris Paola celebró sus 30 años rodeada de familiares y amigos y, al día siguiente, fue encontrada inconsciente en su habitación.

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y personas cercanas comenzaron a publicar mensajes de despedida en redes sociales. En ellos se repite una idea: el desconcierto por una muerte que ocurrió de manera repentina, después de una noche en la que Iris Paola había compartido con quienes la rodeaban. Algunos de esos mensajes también hicieron un llamado a evitar los rumores y a respetar el duelo de la familia mientras se conocen las circunstancias reales del fallecimiento. Mientras tanto, en Concordia permanece la incertidumbre alrededor de un caso que comenzó con una celebración y terminó, apenas unas horas después, con una familia enfrentada a una pérdida que todavía espera una explicación oficial. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas