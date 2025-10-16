Universidades antioqueñas desarrollaron biosensor para detectar un tipo de cáncer de manera rápida y económica

Investigadores de la Institución Universitaria ITM y la Universidad de Antioquia se apuntaron un importante logro para el diagnóstico oncológico en Colombia, al desarrollar un biosensor basado en microondas capaz de detectar, de manera rápida, económica y no invasiva, los biomarcadores asociados con el cáncer colorrectal, una de las masas anormales de tejido (neoplasia) más letales a nivel mundial.
En Colombia hay más de 52.000 personas con diagnóstico de cáncer colorrectal. Cada año se diagnostican entre 4.000 y 5.000 nuevos pacientes con esta enfermedad en el país. Y aunque la detección temprana y tratamiento oportuno ha mejorado el panorama de estos pacientes en Colombia, todavía siguen existiendo barreras que impiden un oportuno diagnóstico y tratamiento. En 2024, 3.716 personas fallecieron en el país por esta enfermedad.
Esta enfermedad es una amenaza global y la detección oportuna es el factor más importante para incrementar las tasas de supervivencia. El nuevo dispositivo busca superar las barreras de los métodos de detección actuales, que a menudo son costosos, inaccesibles o requieren infraestructura especializada. Funciona como un “laboratorio en un chip”, diseñado específicamente para identificar los autoanticuerpos anti-p53 (Aabs anti-p53) en una muestra de sangre, cuya presencia es un indicador de alerta temprana vinculado al desarrollo incipiente de tumores.