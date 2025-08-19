Centro Democrático, Iván Cepeda y congresistas de EE. UU. reaccionan al fallo que le concedió la libertad a Álvaro Uribe

El senador Iván Cepeda se manifestó respetuoso de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe, aunque advirtió que no la compartía, al asegurar que el exmandatario ha ejercido presión sobre la justicia y acciones en su contra. “Las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales, por supuesto respetamos esta más no la compartimos”, manifestó Cepeda, al ser interrogado por la decisión del Tribunal semanas después de que la justicia declarara culpable al expresidente de los delitos de soborno y fraude procesal. “Tenemos la plena certeza —agregó Cepeda— que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra y creemos que la medida que le impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones”, afirmó. Relacionado: Fallo de tutela ordena libertad provisional del expresidente Álvaro Uribe La defensa del exmandatario interpuso una acción de tutela en la que advirtió de la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de su representado. Los abogados del mandatario cuestionaron que se ordenara la privación de la libertad sin que el fallo condenatorio quedara en firme, pues el recurso de apelación se encuentra en trámite. El Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la justificación del juzgado para ordenar la captura inmediata no cumplió con los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Según la Sala, los argumentos de la jueza, Sandra Heredia, fueron “vagos, indeterminados e imprecisos”.

La togada había fundamentado la detención en la necesidad de “preservar la convivencia pacífica”, evitar una “percepción negativa de la sociedad” y por el “reconocimiento público y social” del procesado. Sin embargo, el Tribunal consideró que estas razones eran “desatinadas”, subjetivas y que desconocían el principio de igualdad ante la ley. “El derecho penal de autor se encuentra proscrito en el ordenamiento penal colombiano, de modo que el sujeto activo solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, ideas, ni características”, señaló el fallo del Tribunal.

Cepeda sostuvo que “ahora vendrá la apelación, vendrán las acciones que probablemente nosotros desarrollaremos, pero con toda la calma y la serenidad decimos: respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideramos pertinente”. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá también despertó manifestaciones de apoyo hacia al exmandatario, por parte de sectores políticos afines y hasta de congresistas estadounidenses. “La libertad al presidente Álvaro Uribe es una señal de justicia, respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso. El Tribunal Superior de Bogotá reivindica la justicia como corresponde”, afirmó en sus redes sociales la senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.