Centro Democrático, Iván Cepeda y congresistas de EE. UU. reaccionan al fallo que le concedió la libertad a Álvaro Uribe

El senador Iván Cepeda se manifestó respetuoso de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe, aunque advirtió que no la compartía, al asegurar que el exmandatario ha ejercido presión sobre la justicia y acciones en su contra.
“Las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales, por supuesto respetamos esta más no la compartimos”, manifestó Cepeda, al ser interrogado por la decisión del Tribunal semanas después de que la justicia declarara culpable al expresidente de los delitos de soborno y fraude procesal.
“Tenemos la plena certeza —agregó Cepeda— que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra y creemos que la medida que le impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones”, afirmó.
La defensa del exmandatario interpuso una acción de tutela en la que advirtió de la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de su representado.
Los abogados del mandatario cuestionaron que se ordenara la privación de la libertad sin que el fallo condenatorio quedara en firme, pues el recurso de apelación se encuentra en trámite.
El Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la justificación del juzgado para ordenar la captura inmediata no cumplió con los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Según la Sala, los argumentos de la jueza, Sandra Heredia, fueron “vagos, indeterminados e imprecisos”.