Jannik Sinner sigue imponiendo su ley en Cincinnati, está es semifinales y ajusta 25 triunfos seguidos

Con otra inapelable victoria ante Felix Auger-Aliassime, el italiano Jannik Sinner se metió en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, donde sigue agrandando una extraordinaria racha de victorias en pistas rápidas. El número uno mundial se colocó a dos pasos de revalidar el trofeo al arrollar por 6-0 y 6-2 a Auger-Aliassime (28°), un rival al que nunca había vencido. El sábado, en su 24 cumpleaños, Sinner pugnará por el boleto a su segunda final seguida en Cincinnati, que podría deparar otro duelo eléctrico frente a su gran oponente, el español Carlos Alcaraz. El siguiente rival de Sinner salía del otro cruce de cuartos, entre el danés Holger y el francés Térence Atmane, gran sorpresa de un evento que arrancó desde el número 136 de la ATP. Con un único bajón al inicio del segundo set, Sinner sometió a Auger-Aliassime en una gran actuación al retorno y sigue mostrándose intratable en torneos de pista dura en el último año.

“Siento que cada partido es diferente. Incluso si juegas en el mismo año contra el mismo tenista, cada partido es diferente”, dijo Sinner sobre su historial con Auger-Aliassime. “Hoy devolví muy bien y creo que ese fue mi punto clave, me dio la confianza para sacar bien”. El programa masculino del jueves también incluye un cruce pendiente de octavos entre el estadounidense Ben Shelton, reciente campeón del Masters 1000 de Canadá, y el checo Jiri Lehecka. Alcaraz chocará este viernes frente al ruso Andrey Rublev para seguir el paso de Sinner, contra quien se ha enfrentado en tres finales (Roma, Roland Garros y Wimbledon) en los últimos tres meses.

Racha para instalarse con los grandes de la historia

El transalpino es el quinto jugador que encadena 25 victorias seguidas en la superficie en este siglo, después de los gigantes Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray. Con esa racha alzó los trofeos del Masters 1000 de Shanghái, las ATP Finals, la Copa Davis con Italia y el Abierto de Australia, una de sus cuatro coronas de Grand Slam. Ahora aspira a ser el primero en repetir triunfo en Cincinnati desde Djokovic en 2019 y también a ganar rodaje de cara al Abierto de Estados Unidos (24 de agosto al 7 de septiembre), donde también defenderá el trono.