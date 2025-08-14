Jannik Sinner sigue imponiendo su ley en Cincinnati, está es semifinales y ajusta 25 triunfos seguidos

Con otra inapelable victoria ante Felix Auger-Aliassime, el italiano Jannik Sinner se metió en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, donde sigue agrandando una extraordinaria racha de victorias en pistas rápidas.
El número uno mundial se colocó a dos pasos de revalidar el trofeo al arrollar por 6-0 y 6-2 a Auger-Aliassime (28°), un rival al que nunca había vencido.
El sábado, en su 24 cumpleaños, Sinner pugnará por el boleto a su segunda final seguida en Cincinnati, que podría deparar otro duelo eléctrico frente a su gran oponente, el español Carlos Alcaraz.
El siguiente rival de Sinner salía del otro cruce de cuartos, entre el danés Holger y el francés Térence Atmane, gran sorpresa de un evento que arrancó desde el número 136 de la ATP.
Con un único bajón al inicio del segundo set, Sinner sometió a Auger-Aliassime en una gran actuación al retorno y sigue mostrándose intratable en torneos de pista dura en el último año.