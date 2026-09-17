El jardín infantil en San Cristóbal va en 94% de avance y será el primero de ocho que entregarán en Medellín

Tras una visita de seguimiento a las obras del jardín infantil Buen Comienzo Chambacú, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga anunció que la construcción ya va en un 94% de avance y que se espera que en noviembre de este 2026 las niñas y los niños del corregimiento San Cristóbal ya estén disfrutando de este espacio diseñado para brindarles atención integral.
”1.800 obras que tenemos en la administración y estamos acá hoy en uno de nuestros jardines infantiles nuevos de Buen Comienzo que ya estamos próximos a entregar”, dijo el mandatario durante el recorrido. “Vamos ya casi en 94% de avance de obra. Una inversión de 33.000 millones de pesos para los niños y las niñas del corregimiento de San Cristóbal. Vamos a tener más de 300 niños. Esta obra ha generado más de 610 empleos”.
La nueva sede tendrá 12 salas de atención, espacios para sala cuna y gateadores, sala de expresión, comedor, servicio de alimentación, terrazas y zonas de juego y recreación, con condiciones adecuadas para el cuidado y el desarrollo integral de la primera infancia y el bienestar de sus familias.
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Entre los espacios que más destacó el alcalde están los lavaderos comunitarios, una apuesta que la Alcaldía viene replicando en cada comuna y corregimiento. Los Centros de Lavado Comunitario brindan su servicio totalmente gratuito para las personas cuidadoras inscritas, que suelen ser mujeres. El primero de estos se abrió en Campo Valdés, Manrique.
El servicio incluye lavado, secado y doblado de ropa en un tiempo aproximado de 2 horas. Cada familia beneficiaria tiene acceso a dos ciclos semanales.
Durante ese tiempo, las personas usuarias pueden participar en actividades de bienestar, aeróbicos, yoga, formación o recibir apoyo psicológico. Se estima que el servicio libera cerca de 240 horas semanales de trabajo doméstico no remunerado.
La obra arrancó en marzo de 2025 y su entrega está prevista para noviembre de este año, cumpliendo el cronograma inicial. “Vengo a hacer básicamente la última revisión, y aquí se demuestra que cuando se administra con transparencia y con austeridad y con mucho amor por la ciudad, los recursos rinden”, afirmó el alcalde.