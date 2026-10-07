Javier Díaz deja la Presidencia de Analdex tras 29 años: Santiago Pardo será su sucesor

Cambio en uno de los principales gremios del comercio exterior colombiano. Javier Díaz Molina dejará la Presidencia Ejecutiva de Analdex después de 29 años al frente de la organización y su reemplazo ya está definido: Santiago Pardo Salguero, un economista con amplia experiencia en negociaciones comerciales y diplomacia.
El anuncio lo dio a conocer en la tarde de este miércoles el propio gremio y marca un cambio en la dirección de uno de los principales gremios empresariales del comercio exterior colombiano. Díaz llegó a la Presidencia Ejecutiva el 15 de junio de 1997, después de haber iniciado su trayectoria en Analdex una década antes.
Según informó el gremio, la salida responde a una decisión personal de Díaz para disfrutar de su jubilación, determinación que había sido tomada años atrás y que había sido aplazada a solicitud de la Junta Directiva.
“La Junta Directiva agradece a Javier Díaz por la magnífica labor que a lo largo de 39 años ha desarrollado en Analdex, al servicio del comercio exterior del país”, señaló Ronald Bakalarz, presidente de la Junta Directiva del gremio.