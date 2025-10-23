Jerónimo Calderón y Stefanía Herrera imponen su ley en Vuelta del Porvenir y Tour Femenino

El ciclismo de Antioquia hace la fiesta en el Tour del Porvenir gracias a Jerónimo Calderón y a Stefanía Herrera en el Tour Femenino, competencias que se celebran simultáneamente en el departamento de Caquetá.

Entre tanto, el Team Sistecrédito, considerado la mejor cantera de pedalistas que tiene el país en este momento, saca pecho con sus representantes. Este jueves, durante la segunda etapa de ambas pruebas, Calderón, oriundo del municipio de Copacabana y de 18 años de edad, se impuso en el recorrido de 113,1 km desde el Parque Santander de Florencia hasta el restaurante El Pinar de la Sierra.



Jerónimo, que viene de ser 19° en la prueba de ruta del Mundial en Kigali, Ruanda, le siguió dando brillo a su gran temporada al vencer, en solitario, con un tiempo de 3 horas, 3 minutos y 22 segundos y de esta manera pasó a comandar la prueba que dominaba el también paisa Felipe Bravo (Mixto-Indeportes Antioquia). En la segunda posición, a 11 segundos, arribó William Quintero (GW Erco Shimano), y en la tercera, a 22”, Camilo Monroy (Chery-Team).

Calderón es el actual campeón panamericano de contrarreloj en Uruguay, así como del Novato de Oro Juvenil en Armenia. En la general de la Vuelta del Porvenir aventaja a Quintero por 15 segundos y a Monroy por 28”.