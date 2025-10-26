x

Jerónimo Calderón y Stefanía Sánchez, campeones de Vuelta del Porvenir y Tour Femenino-2025

Los corredores antioqueños hacen parte del Team Sistecrédito, considerado la nueva cantera del ciclismo de Colombia. En Caquetá impusieron condiciones.

  • Jerónimo Calderón añadió un nuevo título a su palmarés este año. Además de ganar la Vuelta, fue campeón panamericano en Uruguay y del Novato de Oro Juvenil en Armenia. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
  • Stefanía, reina del Tour, venía de ser subcampeona de la Clásica de Marinilla. FOTO CORTESÍA TEAM SISTECRÉDITO
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 1 hora
La Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino fueron ganados por corredores de Antioquia: Jerónimo Calderón y Stefanía Sánchez, ambos del equipo Sistecrédito.

Calderón se ratifica como la nueva joya del ciclismo en Colombia. Va bien en el plano, se defiende en los ascensos, muestra destreza en los descensos y es especialista en contrarreloj. Esas habilidades le permitieron consagrarse este domingo campeón del Tour del Porvenir, que cumplió su edición 41 en el departamento de Caquetá.

En menos de dos años, Calderón, de 18 años y quien reside en el barrio Villanueva del municipio de Copacabana, ha sorprendido por sus notables resultados y alcances. En 2023, luego de practicar patinaje de carreras, se consagró campeón de la Vuelta Nacional del Futuro. Ahora, en la prueba que reúne a los mejores corredores de la categoría juvenil (17 y 18 años) del país, impuso condiciones.

Lea: De los patines a la gloria: el impresionante despegue de Jerónimo Calderón en el ciclismo

En la etapa final, en un circuito en Florencia, de 8,2 km por vuelta, con diez para los hombres, Jerónimo, que viene de ser 19° en el Mundial de ruta en Kigali, supo defender la camisa amarilla de líder para darle el triunfo a Antioquia. La etapa final fue ganada por otro paisa, Felipe Bravo (Indeportes-Hidratao).

Los cuatro primeros lugares de la general fueron ocupados por corredores de la escuadra Sistecrédito, que se confirma como la nueva cantera de talentos de ciclismo de Colombia. Calderón superó a sus compañeros José Manuel Ortiz, a 1.04 minutos; Emanuel Restrepo, a 1.44; y José Manuel Posada, a 1.46. William Quintero, del GW Erco Shimano, completó el top-5, a 1.56, además fue el vencedor de la clasificación de la montaña. Felipe Bravo fue el ganador por puntos.

Sánchez, la mejor del Tour

Stefanía, reina del Tour, venía de ser subcampeona de la Clásica de Marinilla. FOTO CORTESÍA TEAM SISTECRÉDITO
En la edición 21 del Tour Femenino, Stefanía Sánchez, de 18 años, y del municipio de Envigado, reinó en la competencia. Este domingo arribó segunda en la fracción final, en la que se impuso su compañera Natalia Garzón.

En la general, Sánchez aventajó por 20 segundos a otra pedalistas del Sistecrédito, Carolina Peñuela. Jessenia Meneses (Orgullo Paisa) fue tercera, a 56 segundos.

Siga leyendo: Video | Stefany Cuadrado conquistó su primera medalla en un Mundial de pista de mayores, ¿dónde y en qué prueba logró la gesta?

