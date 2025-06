La cantante Jessie J revela que ha sido diagnosticada con cáncer de mama

La artista británica Jessie J, reconocida por éxitos como Price Tag y Bang Bang, tiene cáncer de mama. Así lo confirmó en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 13 millones de seguidores. “Fui diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. Quiero destacar la palabra ‘temprana’. El cáncer apesta en todas sus expresiones, pero ahora quiero esperanzarme en la expresión ‘etapa temprana’”, dijo Jessie J en la grabación compartida en sus redes sociales. Lea: Service95 Book Club, el club de lectura de Dua Lipa ahora se podrá escuchar en Spotify En la publicación, la británica también reveló que se someterá a una cirugía próximamente, justo después de su concierto en el festival Summertime Ball, el cual será el 15 de junio en el estadio de Wembley, en Londres. En Instagram, Jessie habló sobre la incertidumbre que ha tenido en los últimos días, ya que no había decidido si hacer pública o no su enfermedad. Finalmente, compartió el diagnóstico con sus seguidores porque, “sé cuánto me ha ayudado compartir en el pasado con otras personas que me brindan su amor y apoyo y también sus propias historias”. Artistas como Michelle Visage y Leona Lewis han expresado su apoyo a la cantante. “Eres literalmente mi persona favorita y estoy rezando por ti para que puedas con esto. Mi madre lo tuvo y sé que la cirugía y cualquier tratamiento en este sentido son mentalmente duros, así que estoy aquí para ti”, escribió la cantante Rita Ora en la publicación de Jessie J.

¿Quién es Jessie J?

La artista de 37 años inició su carrera en la industria escribiendo canciones para Justin Timberlake, Chris Brown, Alicia Keys y Miley Cyrus. En 2010 lanzó su primer sencillo, Do it like a dude, y luego estrenó Price Tag, el éxito que la llevó a la fama. Jessie J fue jueza de The Voice UK, el popular concurso de canto que también cuenta con versión colombiana.