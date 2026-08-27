Video | Al ritmo del jogo bonito: La increíble jugada de Jhon Arias con Palmeiras vs. Santos que no terminó en gol

Los jugadores colombianos siguen mostrando su habilidad en los equipos internacionales, sobre todo en los de Brasil, donde varios nombres suenan en cada partido. Pero un chispazo de pura habilidad individual bastó para que Jhon Arias paralizara el Allianz Parque.
Le puede interesar: Lucas González, prudente tras el triunfo de Nacional contra Cali: “La construcción del equipo nunca termina”
En el triunfo 3-0 de Palmeiras sobre Santos por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil, el colombiano protagonizó el momento más vistoso de la jornada en la noche de este miércoles, una jugada maestra o maniobra que terminó en las tendencias digitales pese a no haber cruzado la red.