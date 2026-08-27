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Video | Al ritmo del jogo bonito: La increíble jugada de Jhon Arias con Palmeiras vs. Santos que no terminó en gol

El colombiano desplegó su talento en la goleada 3-0 a Santos por los cuartos de final de la Copa de Brasil, en donde se llevó los aplausos y elogios tras una jugada que, por la mala definición de sus compañeros, no fue gol.

  • En la victoria 3-0 de Palmeiras sobre Santos por los cuartos de final de la Copa de Brasil, el extremo colombiano firmó la acción más espectacular del encuentro, una maniobra individual. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa y captura de video de Palmeiras
    En la victoria 3-0 de Palmeiras sobre Santos por los cuartos de final de la Copa de Brasil, el extremo colombiano firmó la acción más espectacular del encuentro, una maniobra individual. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa y captura de video de Palmeiras
  • Jhon Arias vs. Santos por la Copa con Palmeiras. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa
    Jhon Arias vs. Santos por la Copa con Palmeiras. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa
  • Así fue cada momento de la jugada viral de Jhon Arias vs. Santos. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa y captura de video de Palmeiras.
    Así fue cada momento de la jugada viral de Jhon Arias vs. Santos. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa y captura de video de Palmeiras.
  • Esa fue la reacción de Arias tras la jugada suya que no terminó en gol. Es uno de los jugadores clave de Palmeiras. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa
    Esa fue la reacción de Arias tras la jugada suya que no terminó en gol. Es uno de los jugadores clave de Palmeiras. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 14 minutos
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Los jugadores colombianos siguen mostrando su habilidad en los equipos internacionales, sobre todo en los de Brasil, donde varios nombres suenan en cada partido. Pero un chispazo de pura habilidad individual bastó para que Jhon Arias paralizara el Allianz Parque.

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En el triunfo 3-0 de Palmeiras sobre Santos por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil, el colombiano protagonizó el momento más vistoso de la jornada en la noche de este miércoles, una jugada maestra o maniobra que terminó en las tendencias digitales pese a no haber cruzado la red.

Jhon Arias vs. Santos por la Copa con Palmeiras. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa
Jhon Arias vs. Santos por la Copa con Palmeiras. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa

El regate de Arias que paralizó el área y se volvió viral

Tras recibir la pelota en tres cuartos de cancha y de espaldas al arco rival, el atacante chocoano de 28 años encaró a su marcador directo con un vertiginoso cambio de ritmo que resultó completamente imposible de alcanzar por parte del jugador de Santos.

Acto seguido, ejecutó una autohabilitación limpia por medio de un globito con su pierna derecha y después un “mini ocho” rapido y seco hacia dentro con el que burló a otro defensa que lo atacó, para dejar desparramada a la zaga del conjunto santista.

Así fue cada momento de la jugada viral de Jhon Arias vs. Santos. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa y captura de video de Palmeiras.
Así fue cada momento de la jugada viral de Jhon Arias vs. Santos. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa y captura de video de Palmeiras.

Aunque quedó con el ángulo libre frente al arco para chutar, Arias frenó y habilitó a su compañero Vitor Roque, que, tras demorarse en disparar, falló; luego el rebote le quedó de nuevo al colombiano, que, sin ángulo de remate, volvió a habilitar a un compañero que tampoco finalizó la jugada.

En medio de la bulla desesperada de la defensa de Santos y los aplausos para Arias por la jugada, la acción culminó sin el grito de gol por la rápida intervención del guardameta y jugadores rivales, dejando una postal para el recuerdo.

Cifras de un rendimiento influyente: El balance del colombiano en el ‘Verdão’

Partiendo desde la titularidad y actuando por las bandas durante 86 minutos antes de ser sustituido, el extremo colombiano, quien es figura con la Selección Colombia, volvió a demostrar su jerarquía en la circulación del juego.

Acertó 34 de los 37 pases que intentó, registrando una efectividad del 92% en la distribución. Además, sumó un remate a puerta y colaboró en labores de presión al concretar una entrada defensiva ganada.

Desde su llegada a Palmeiras a comienzos de 2026, procedente del fútbol europeo, precisamente del Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra, Arias tiene un papel importante y un impacto directo en el esquema ofensivo del club paulistano.

-Partidos disputados: 35 compromisos oficiales en todas las competencias.

-Goles anotados: 8 anotaciones.

-Asistencias brindadas: 4 pases de gol.

-Desempeño en el Brasileirão 2026: 19 apariciones (17 como titular), 4 goles y 3 asistencias.

-Aportes en Copa de Brasil 2026: 5 cotejos jugados y 2 goles convertidos.

Esa fue la reacción de Arias tras la jugada suya que no terminó en gol. Es uno de los jugadores clave de Palmeiras. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa
Esa fue la reacción de Arias tras la jugada suya que no terminó en gol. Es uno de los jugadores clave de Palmeiras. FOTO: Tomada de redes sociales @jhonariasa

La contundente victoria 3-0 dejó al equipo del colombiano con un margen favorable para certificar su clasificación en la serie de vuelta de la Copa de Brasil, que será el próximo miércoles 2 de septiembre.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué minuto ocurrió la jugada viral de Jhon Arias frente a Santos?
La maniobra individual no tiene un minuto exacto especificado en el reporte del partido, pero ocurrió durante los 86 minutos en los que el atacante estuvo en cancha antes de ser sustituido por el entrenador de Palmeiras.
¿Quiénes anotaron los goles de Palmeiras en la victoria 3-0 sobre Santos?
Los goles del triunfo fueron obra del delantero argentino José Manuel ‘Flaco’ López, quien marcó un doblete (minutos 34 y 61), y del centrocampista Andreas Pereira (minuto 45). Jhon Arias participó activamente en la circulación ofensiva, pero no registró asistencia directa en ninguno de los tantos.
¿Cuál fue la efectividad de pases de Jhon Arias en este partido de Copa de Brasil?
Jhon Arias registró una efectividad en la distribución del 92%. El extremo colombiano completó con éxito 34 de los 37 pases que intentó a lo largo del compromiso.
¿Cuándo se jugará el partido de vuelta entre Palmeiras y Santos por los cuartos de final?
La fecha exacta del duelo de vuelta en la Vila Belmiro no está especificada en la nota, la cual solo detalla el resultado del partido de ida disputado el miércoles 26 de agosto en São Paulo.
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