Excompañero de Jhon Durán en el Fenerbahce revela que le decía el colombiano: “ya soy rico, no necesito correr”

Jhon Jader Durán vuelve a ser objeto de críticas después de que el futbolista brasileño del Atlético Mineiro, Fred Rodrigues, contara en Charla Podcast algunas de las cosas que le decía el delantero antioqueño cuando ambos compartían vestuario en el Fenerbahce de Turquía. Durán solo estuvo siete meses en el club de Estambul; sin embargo, aún es recordado por sus compañeros y quizá por algún sector de la hinchada que festejó sus goles ante Besiktas y Galatasaray en los dos clásicos de la capital otomana. Ahora, Fred mencionó en el podcast que Durán era un buen chico, no obstante, su cabeza estaba en otro lado y poco le importaba el rendimiento deportivo. El ahora compañero de Kevin Castaño en el Mineiro no tuvo filtro alguno al mencionar, en buen tono, cómo era Jhon Jader cuando estuvo en el club turco desde julio de 2025 a febrero de 2026. Al ser cuestionado por el jugador más divertido que jugó, el volante respondió así: “John Durán. A ese tipo no le importa un carajo nada, amigo. —¡Qué tipo tan divertido! Y además es una gran persona. Pero, hombre, simplemente no le importa nada. Cuando estábamos juntos, le decía Durán: “Vamos, vamos al entrenamiento, vamos a correr”. Y él respondía: “Ya soy rico, no necesito correr”, me decía”, recordó Rodrigues.

Fred destacó las cualidades del paisa como persona, pues lo ve como un buen amigo. Otra de las cosas que más le calaron en la memoria a Fred al mencionar al canterano de Envigado es su constante pensamiento de tranquilidad al haber salvado a su familia con un millonario contrato en el Al-Nassr y los posteriores clubes en los que estuvo: Fenerbahce, Zenit de Rusia y Benfica en la actualidad. “Cuando le decía ‘Vamos, al entrenamiento’, él contestaba: «No, ya soy rico, estoy cómodo». Así era él; me sacaba de quicio. Decía: «He salvado mi vida, a mi familia»”, mencionó Fred. Rodrigues destacó la capacidad de definición de Durán y su fortaleza futbolística, e incluso habló del momento en que Jhon Jader le dijo que se iba al fútbol ruso a jugar con el Zenit, a lo que Fred habría respondido con “ahora sí ganarás más”. Todas estas anécdotas fueron dichas de forma alegre y entre risas por parte del brasileño, sin embargo, su recibimiento en Colombia no fue de la misma manera. “Al principio iba a entrenar, pero luego dejó de ir por completo. Pero ahora creo que va a tener un hijo; espero que se haya calmado un poco y se haya asentado un poco”, culminó Fred.

¿Cómo le fue a Durán en Fenerbahce?

Tras no contar para Jorge Jesús para el inicio de la temporada 2025/26 en el Al-Nassr, Jhon Jader Durán encontró una oportunidad para jugar a préstamo en el Fenerbahce de Turquía, que en aquel momento dirigía José Mourinho. De la mano de “Special One”, Jhon tuvo un arranque prometedor, no obstante, con el tiempo se fue quedando atrás en cuanto al nivel y la exigencia del club. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Al final, jugó 21 partidos, marcó 5 goles y dio 3 asistencias, siendo el número 9 de Los Canarios Amarillos turcos. Después de esto tuvo un breve paso por el Zenit de San Petersburgo hasta recalar en el Benfica, equipo donde lleva 2 goles. Lea también: Argentina está lista para el último baile de Lionel Messi, este martes en el Monumental de River Plate Bloque de preguntas y respuestas: