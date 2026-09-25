Gremios petroleros y USO reaccionan al nombramiento de Joaquín Gutiérrez en Ecopetrol: ¿qué pasó con la acción?

La llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol generó reacciones entre los principales gremios de la industria de hidrocarburos y la Unión Sindical Obrera (USO), que coincidieron en plantear varios retos para la nueva administración.
En contexto: Joaquín Gutiérrez fue elegido como nuevo presidente de Ecopetrol
La Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), la Asociación de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet), la Asociación de Geólogos y Geofísicos (ACGGP), la Asociación de Petróleo (ACP) y la Cámara de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) felicitaron al nuevo presidente de la petrolera estatal y manifestaron su disposición para trabajar de manera articulada con Ecopetrol, el Gobierno Nacional y los demás actores del sector.
Los gremios destacaron el papel estratégico de la compañía en la generación de empleo, la dinamización de las cadenas productivas, el desarrollo de los territorios y las comunidades donde opera la industria y la seguridad energética del país.
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