“No vengo a maquillar realidades”: Gutiérrez asume la Presidencia de Ecopetrol con la alerta por caída de reservas

Desde la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, el nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez Caballero, presentó este viernes las principales líneas de lo que denominó una nueva etapa para la petrolera estatal. El administrador de empresas asumirá formalmente el cargo el próximo lunes 28 de septiembre.
Durante la denominada ‘Ceremonia del Renacer de Ecopetrol’, encabezada por el presidente Abelardo De la Espriella, Gutiérrez reconoció que llega a la compañía en un momento complejo, pero aseguró que ve la situación como una oportunidad para recuperar el valor de la empresa.
“Asumo el liderazgo de la empresa más importante de la República en un momento de crisis, un punto de inflexión donde no caben ni las medias tintas ni la vacilación”, afirmó.
El nuevo presidente señaló que uno de sus principales objetivos será recuperar la confianza en Ecopetrol y fortalecer sus resultados operativos y financieros. La compañía, además, será sometida a una auditoría forense para revisar denuncias y actuaciones de administraciones anteriores.
“Siempre he asumido las crisis como oportunidades y esta vez no será la excepción”, dijo Gutiérrez, quien vinculó su llegada a la nueva política pública impulsada por el Gobierno.
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