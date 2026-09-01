John Galliano, el gran diseñador cancelado en el Met: ¿castigo eterno o posibilidad de redención?

La noticia le dio la vuelta al mundo: el diseñador británico de moda John Galliano canceló una muestra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, tras las críticas de donantes y líderes políticos por sus comentarios antisemitas en el pasado. “Después de mucha reflexión y de hablar con todas las personas implicadas, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no tenga lugar en este momento”, escribió Galliano en Instagram. “Sigo siendo plenamente consciente del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que provoqué a las comunidades judía y asiática, y sigo profundamente arrepentido”, añadió el diseñador de 65 años. Anna Wintour, organizadora principal y el alma detrás de la Met Gala, consideró la decisión valiente y mesurada.

La historia de sus declaraciones

Considerado uno de los diseñadores de moda más brillantes de su generación, el exdirector artístico de Christian Dior entre 1996 y 2011 profirió insultos contra los clientes de un bar parisino. Un tribunal francés condenó a Galliano en 2011 por hacer comentarios racistas y antisemitas después de que lanzara insultos contra judíos y asiáticos en el establecimiento. El británico, célebre por su personalidad extravagante y sus diseños atrevidos, también fue despedido de su puesto como director creativo de Dior después de que saliera a la luz el incidente. El episodio empañó su carrera y lo sigue haciendo. Puede leer: “Modisto de lo sagrado”: la historia del hombre que ha vestido a tres papas Lo particular de la historia es que, además de haber sido condenado y entrar –en años posteriores a sus declaraciones– a rehabilitación tras afirmar que todo lo que dijo lo hizo bajo el efecto de sustancias (era adicto al alcohol, a los somníferos y a los medicamentos) y a su estado mental alterado y de haber reconocido su error, aún se le “castigue”. Por lo menos así lo ven las voces que han defendido su talento y legado en el mundo de la moda y ojo, nadie justifica sus palabras e insultos, pero sí reconocen que en este mundo de la “cancelación” que ha proliferado con otros artistas, por diversos y graves motivos, lo de Galliano fue condenado y reconocido por el mismo diseñador.

Para William Cruz Bermeo, docente de la facultad de diseño de vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, la cancelación de la exposición dedicada a John Galliano en el Metropolitan Museum of Art constituye un ejemplo inquietante de lo que ocurre cuando la cultura de la cancelación deja de ser mero ruido en las redes sociales “e influye directamente en quienes poseen el poder económico e institucional para decidir quién merece una exposición, quién debe ser excluido y a quién puede concedérsele la posibilidad de redención después de haber cometido un error”. Para el docente esta lógica termina por anteponer las faltas del artista al valor histórico de su obra. E insiste que : “La pregunta no es si los actos de Galliano deben olvidarse o justificarse —no deben serlo—, sino si una condena, por grave que sea, debe convertirse en una forma de muerte civil perpetua que impida reconocer su contribución a la cultura de la moda. Cuando el juicio moral sustituye al análisis histórico y estético, no solo se sanciona a una persona: se empobrecen la memoria cultural y la posibilidad de comprender críticamente su legado”. Le puede interesar: “En la fotografía nunca terminas de aprender”: entrevista con el fotógrafo Ruvén Afanador Por ese mismo lado, el diseñador británico Keith Lissner explicó que siempre ha sido un gran fanático del trabajo de Galliano desde que fue estudiante, “estudié sus colecciones y aprendí a partir de ellas (...) veía sus pasarelas una y otra vez como si fueran películas de cine”, dijo. Añadió que “como judío y admirador vehemente de Galliano lo que pasó hace 15 años me rompió el corazón, le di la espalda (...) Los comentarios de este tipo (antisemitas, homofóbicos, transfóbicos...) Los considero todos imperdonables hasta el momento en que alguien se esfuerza por expiar sinceramente y aprender, y entonces, ¿qué más podemos pedirle a una persona? Lo que me hizo volver fue ese trabajo –el que hizo Galliano–, se sentó con líderes judíos, trabajó con la Liga Antidifamación, entró en tratamiento y se mantuvo en él”. En el lado contrario está la periodista y escritora de moda Dana Thomas, quien consideró el tema como una victoria y celebró la cancelación de la exposición de John Galliano en el Met porque desde el principio calificó el homenaje como “una idea terrible” y un grave error moral debido al historial de comentarios antisemitas del diseñador. Thomas, autora de la célebre biografía doble Dioses y reyes: Ascenso y caída de Alexander McQueen y John Galliano, expuso sus razones a través de un duro artículo de opinión en The New York Times. “Se ha aprovechado de la polémica para promocionar su libro”, anota el docente, quien agrega que: “Estamos ante la corrección política llevada a un extremo peligroso: el intento de reescribir la historia mediante una curaduría moral selectiva. Si este criterio se aplicara de manera coherente, figuras como Balenciaga, Chanel o Dolce & Gabbana tampoco tendrían cabida en el panteón de la moda. Sin embargo, el castigo parece concentrarse en Galliano, convertido así en una suerte de chivo expiatorio. Una cultura incapaz de distinguir entre reconocer una obra y absolver a su autor no es necesariamente más ética: es, sencillamente, menos capaz de afrontar las contradicciones de su propia historia”, concluyó el profesor.

Lissner también remató su argumento diciendo que comprende a quienes celebraron la decisión y no querían ver su trabajo en el MET, pero “algunas heridas no me corresponden a mí cerrarlas y espero que todavía haya espacio en Estados Unidos para el perdón, cuando alguien dedica 15 años a esforzarse al máximo para ganárselo y luego renuncia a un honor de esa magnitud”. *Con información de AFP Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .