John Leguízamo será homenajeado en Hollywood: recibirá premio por sus más de 40 años de trayectoria

El talento colombiano volverá a tener un lugar destacado en Hollywood. John Leguízamo será homenajeado por su trayectoria durante la sexta edición de la Celebración del Cine y la Televisión de los Premios de la Crítica de Hollywood, un evento que reconoce cada año a figuras hispanas y latinas de la industria audiovisual.
La ceremonia está programada para el próximo 2 de octubre en Beverly Hills, California, donde Leguízamo recibirá el galardón a la trayectoria profesional por sus más de 40 años de trabajo como actor, productor, guionista y comediante.
El reconocimiento llega después de una extensa carrera en la que el artista colombiano ha logrado consolidarse tanto en Hollywood como en escenarios teatrales. Entre los principales premios que ha recibido se encuentran un Emmy y un Tony, además de múltiples reconocimientos por sus trabajos en cine y televisión.