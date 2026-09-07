“Podemos comprarle gas a Venezuela y devolverle la mitad en energía”: embajador de Colombia en Venezuela

El antioqueño Jorge Jaller, designado embajador de Colombia en Venezuela, sería nombrado como miembro de la junta de Ecopetrol el próximo 15 de septiembre. Eso en medio de un periodo ‘turbulento’ para la petrolera a raíz de varios escándalos en la pasada administración de Ricardo Roa. Jaller habló con EL COLOMBIANO y sostuvo que es una oportunidad para trasladar a la petrolera su experiencia de más de dos décadas en gobierno corporativo y gestión empresarial. Su apuesta es contribuir a elevar el valor de la compañía y lograr que los colombianos vuelvan a verla como una oportunidad de inversión.

En su rol como embajador planteó una visión de mayor integración económica con Venezuela. Incluso, de la posibilidad de aumentar el intercambio comercial y de elevar las exportaciones a un punto del PIB colombiano. Incluso, sugirió negocios para comprarle gas al vecino país y devolverle la mitad en energía.

Embajador, sabemos que va a llegar a la junta de Ecopetrol ¿Cuál será su enfoque ahí?

“Es muy importante para nosotros ver esta oportunidad de construir desde el ejemplo que estamos recibiendo todos los días del presidente Abelardo De La Espriella: un verdadero trabajo de ejemplo de consagración, de compromiso, de trabajo honesto y consagrado. Eso es lo que vamos a hacer en cada uno de los espacios en los que estamos actuando. Tanto la Embajada de Venezuela como la junta de Ecopetrol debemos ser capaces todos de inspirarnos en ese ejemplo, un ejemplo que creo que es el verdadero liderazgo (...). Consulte: Jorge Jaller, el ejecutivo antioqueño que De la Espriella propone para la junta de Ecopetrol Y ahora es el momento de esa patria milagro llena de resultados, de exigir con claridad, de poder ponerle a cada una de las diferentes oportunidades innovación, ciencia, tecnología y, sobre todo, números. Una opinión es una opinión, pero cuando hay números, deja de ser una opinión”.

¿Qué tareas pendientes hay en Ecopetrol?

“Lo más importante es cómo logramos mejorar el valor de Ecopetrol en el mercado. La experiencia que he construido yo por más de dos décadas y media de trabajo en una organización que está listada en la Bolsa de Nueva York, como el Grupo Éxito, que tiene más de 45.000 empleados, seis sindicatos, seis organizaciones sindicales, que tiene adicionalmente ventas por 15 billones. Quiero que todos los colombianos veamos en Ecopetrol una oportunidad de inversión, de querer ser parte, de que la acción de Ecopetrol valga, de que todo el mundo se sienta orgulloso de la capacidad que tenemos nosotros también como colombianos de ser buenos en lo que hacemos”.

¿La idea es seguir con la auditoría forense en Ecopetrol?

“Por supuesto. Hay auditoría forense en todas las entidades del Estado y en todas las empresas del Estado”.

¿Cómo complementar ese trabajo de embajador en Venezuela, que es territorio petrolero, con Ecopetrol?

“Mi invitación para la empresas y también para Ecopetrol es ver la oportunidad tan grande que existe en Venezuela. No tenemos 2.200 kilómetros que nos separan, son 2.200 kilómetros que nos unen. Impulsar la cultura binacional, como hermanos siameses para permitir que todas las empresas tengan la obligación, y aquí soy enfático, tengan la obligación de estudiar la oportunidad en Venezuela”.

¿Las exportaciones hacia Venezuela pueden volver a su pico?

“Yo quiero que la gente me exija mucho a mí, a que nosotros seamos capaces de poner un punto del PIB en el intercambio comercial con Venezuela, que Venezuela se convierta para Colombia en un motor de crecimiento y ponga un punto del PIB. 6.320 millones de dólares es la proyección al 2030.

¿Qué potencia real hay en Venezuela para hacer negocios? Porque todavía hay mucha desconfianza

“Tenemos que quitarle la sábana al fantasma. Hay que estudiar a Venezuela con el rigor necesario: empezamos el 29 de enero con una ley de hidrocarburos, después la ley de minería, después la licencia OFAC y otros hechos que permiten decir que hay un camino por explorar”.

El embajador de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, planteó aprovechar el gas venezolano para generar energía en Colombia y fortalecer la integración entre ambos países. FOTO CORTESÍA ANALDEX

¿Qué potencial tienen las empresas antioqueñas en Venezuela? ¿Qué podría aportar Antioquia y qué oportunidades de exportación existen?

“Para mí la oportunidad es de ambos lados. Es la construcción binacional de una oportunidad. No de aquí para allá, no de allá para acá, es juntos. Venezuela tiene mucho gas. Nosotros tenemos unas termoeléctricas que requieren ese gas para poderlas prender y generar energía ante este fenómeno de El Niño, que todos sabemos que viene y está más fuerte que nunca. Podemos lograr confianza, si compramos ese gas y prendemos nuestras termoeléctricas, y además, la mitad de la energía que se produzca con ese gas se la devolvemos a Venezuela en energía y la otra mitad se queda en Colombia, así ganan las dos poblaciones. Ganan los 83 millones de personas que vivimos en esta esquina dorada, que es la esquina de oro de América, y ahí es donde está la forma distinta de hacer los negocios. Entérese: Migrantes venezolanos en Antioquia tienen 60 días para reclamar su PPT, ¿cómo reclamarlo y qué pasa si no lo hace? No simplemente te compro el gas, me quedo con la energía que produce, ‘Mr. Money’, no. Te compro el gas, produzco la energía con mis termos y te mando la mitad de la energía para allá. Y eso es construir desde la confianza una nueva relación binacional (...). Si estudiando se toma la decisión de que no es el momento de invertir, válido, pero no dejar de estudiar semejante oportunidad porque la ventana se va cerrando. El fondo más grande del mundo, BlackRock, acaba de decir: ‘Venezuela es una oportunidad mágica para el mundo’ (...).

¿Ya han hablado de esa posibilidad?

“Lo he discutido en este momento con el canciller, con el canciller Félix Plasencia, como una idea que hay que materializar, bajar y aterrizar, pero es la filosofía lo importante. La idea es que podemos construir sobre lo construido y podemos transformar las formas de hacer las cosas si pensamos en una verdadera zona binacional. Otro ejemplo, una zona franca binacional. ¿De qué me sirve tener zona franca aquí en Colombia y zona franca allá si puedo tener una zona integrada binacional? Y está todo presupuestado para hacerlo.

¿Cuánto gas podría aportarle Venezuela a Colombia?