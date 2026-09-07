“Podemos comprarle gas a Venezuela y devolverle la mitad en energía”: embajador de Colombia en Venezuela

El antioqueño Jorge Jaller, designado embajador de Colombia en Venezuela, sería nombrado como miembro de la junta de Ecopetrol el próximo 15 de septiembre. Eso en medio de un periodo ‘turbulento’ para la petrolera a raíz de varios escándalos en la pasada administración de Ricardo Roa.
Jaller habló con EL COLOMBIANO y sostuvo que es una oportunidad para trasladar a la petrolera su experiencia de más de dos décadas en gobierno corporativo y gestión empresarial. Su apuesta es contribuir a elevar el valor de la compañía y lograr que los colombianos vuelvan a verla como una oportunidad de inversión.