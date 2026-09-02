Murió José Manuel Restrepo Fernández de Soto, expresidente de Caracol Radio

José Manuel Restrepo Fernández de Soto, quien fue presidente de Caracol Radio entre 1999 y 2003, murió este 2 de septiembre en Cali, informó su familia. El ejecutivo tuvo una trayectoria de 32 años vinculada a la compañía y ocupó diferentes cargos directivos durante varias etapas de su carrera.
La cadena radial recordó que su recorrido profesional estuvo marcado por responsabilidades en las áreas comercial, administrativa y gerencial, además de su participación en momentos relevantes para la transformación y consolidación de la empresa.