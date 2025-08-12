Joven chef colombiano fue hallado muerto en río de Londres: su familia exige esclarecer su caso

El caso de Joe Emanuel Cuaspa Vargas, un joven chef colombiano de 21 años que desapareció el pasado 2 de junio en Londres, mantiene a su familia sumida en el dolor y la incertidumbre.

Durante más de dos meses, sus seres queridos recorrieron calles, visitaron iglesias y acudieron a medios de comunicación en busca de cualquier pista sobre su paradero. La confirmación de su muerte, ocurrida en extrañas circunstancias, no ha hecho más que aumentar las preguntas.

De acuerdo con el medio británico The Mirror, Joe Emanuel cayó al río Támesis cerca de Battersea Park, un reconocido parque londinense.

Desde ese momento, su familia, radicada en Londres desde 2018, inició una intensa campaña de búsqueda, repartiendo panfletos y colocando carteles con su fotografía en distintos puntos de la ciudad.

El 6 de junio, la Policía recuperó un cuerpo en el río. Al día siguiente, los agentes contactaron a los Cuaspa Vargas para informarles que podría tratarse de Joe. Sin embargo, horas después, la misma autoridad se retractó, alegando un error en la notificación. Esa confusión marcó el inicio de un proceso que, según su padre, Alexander Cuaspa, estuvo lleno de demoras, contradicciones e inconsistencias.