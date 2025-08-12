x

Diosdado Cabello celebró respaldo de Gustavo Petro a Nicolás Maduro y amenazó a Estados Unidos

El funcionario del régimen chavista respondió a las palabras de Gustavo Petro, quien manifestó días atrás su incomodidad tras las acusaciones de Estados Unidos sobre el dictador

  Diosdado Cabello se pronunció en defensa de Nicolás Maduro y en su intervención agradeció a Gustavo Petro. Fotos: Getty y Colprensa
    Diosdado Cabello se pronunció en defensa de Nicolás Maduro y en su intervención agradeció a Gustavo Petro. Fotos: Getty y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
El ministro del Interior del régimen chavista, Diosdado Cabello, agradeció el respaldo que el presidente colombiano Gustavo Petro manifestó días atrás sobre las acusaciones de Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro.

El mandatario colombiano dio la orden el pasado fin de semana a las Fuerzas Armadas de Colombia que cualquier operación militar de Colombia que involucre a “países hermanos”, como Venezuela, requiere aprobación previa de esos gobiernos y que, por lo tanto, una operación sin este tipo de aprobaciones sería vista como “una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”.

Lea también: Petro dice que cualquier operación militar contra Venezuela sin aprobación sería agresión a Latinoamérica

Las palabras de Petro fueron en respuesta a la orden que dio el presidente de Estados Unidos a sus fuerzas armadas de combatir los carteles latinoamericanos considerados organizaciones terroristas. En ese listado aparece el Cártel de los Soles, el cual, según Washington, es liderado por Nicolás Maduro.

Estas acusaciones del gobierno estadounidense se han intensificado con el incremento de recompensa que hizo Estados Unidos sobre el dictador venezolano, por quien ofrecen 50 millones de dólares.

Diosdado Cabello celebró respaldo de Gustavo Petro a Nicolás Maduro y amenazó a Estados Unidos

Ante dicho panorama, para el régimen ha sido confortante el apoyo del presidente, así lo dio a conocer Diosdado Cabello en una declaración pública en el canal estatal. “Agradecemos al presidente Petro, sus palabras; agradecemos a los presidentes y gobiernos del mundo que han manifestado su solidaridad y su rechazo a este nuevo ataque del imperialismo contra nuestro país”, expresó el funcionario del régimen.

Amplíe la noticia: Presidenta de México dice que no tiene evidencias de nexos de Nicolás Maduro con el cartel de Sinaloa

En dicha declaración, Cabello también le lanzó una amenaza a Estados Unidos. “Jamás hemos atacado a nadie, pero estamos listos para defendernos de quien sea, cuando sea y como sea”, resaltó el ministro de Maduro.

Luego de tales declaraciones, el dictador Nicolás Maduro también se pronunció desde la sede del Partido Socialista de Venezuela y sugirió “unir a dos gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Venezolana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo, de Táchira, Zulia hasta La Guajira”.

En la última semana, Nicolás Maduro también ha recibido el apoyo de países aliados como Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras e Irán.

Sigan leyendo: Trump ordena al ejército de EE. UU. combatir los cárteles latinoamericanos, ¿irá contra organizaciones colombianas?

