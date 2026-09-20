Cerrada Vía Las Palmas por muerte de joven que practicaba ‘gravity’

Un ciclista muerto y su pasajera lesionada dejó el accidente de dos jóvenes que practicaban gravity bike en la vía Las Palmas, en Envigado, luego de que se golpearan contra un barranco. Esta situación obligó al cierre de este corredor en su calzada de descenso en la tarde de este domingo.
El accidente ocurrió en el kilómetro 14 de este corredor, cuando las dos personas estaban descendiendo a alta velocidad y, al tomar una de las curvas, el ciclista perdió el control, estrellándose contra este objeto fijo.