Jóvenes con pregrado ganan menos que hace 15 años: pasaron de $3,3 millones a $3 millones

Tener un título universitario sigue haciendo una diferencia importante en el ingreso laboral de los colombianos. Un trabajador cuyo máximo nivel educativo es un pregrado gana, en promedio, cuatro veces más que una persona sin ningún logro educativo. Sin embargo, hay una señal que llama la atención: esos ingresos son hoy menores, en términos reales, que hace 15 años. La remuneración mensual promedio de los trabajadores con pregrado como máximo nivel educativo pasó de $3,8 millones en 2010 a $3,5 millones en 2025, según un estudio del Centro Javeriano de Competitividad (CJC) y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. La investigación analizó información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), y encontró que la educación superior continúa asociada con mayores ingresos, aunque la evolución no ha sido igual para todos los niveles de formación. La diferencia es todavía más amplia para quienes cuentan con estudios de posgrado. En este grupo, la remuneración mensual promedio llegó a $6,9 millones, 7,8 veces el ingreso de quienes no tuvieron ningún logro educativo. Le puede interesar: Salarios en Colombia crecieron 7,1% en 2025, pero quedaron por debajo del año pasado, según Acrip El contraste aparece en un momento en el que Colombia tiene una fuerza laboral cada vez más educada. Entre 2010 y 2025, la proporción de trabajadores con educación superior pasó de 17% a 30%. “Es interesante observar cómo la población ocupada alcanzó mayores logros educativos, mientras que cayó la proporción de trabajadores con educación básica primaria o menos”, explicó Óliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad. El país también registra una expansión en la matrícula de educación superior. En 2025 llegó a 2,72 millones de estudiantes, 6,6% más que un año antes y el nivel más alto registrado por el Snies.

En 2025 llegó a 2,72 millones de estudiantes, 6,6% más que un año antes y el nivel más alto registrado por el Snies.

Los jóvenes con pregrado también perdieron ingreso real

La señal resulta especialmente relevante cuando se mira a los trabajadores más jóvenes. Entre los ocupados de 25 a 29 años que tienen un pregrado universitario como máximo nivel educativo, la remuneración mensual promedio pasó de $3,3 millones en 2010 a $3 millones en 2025, también en términos reales. Es importante precisar que esta cifra no representa el salario de todos los jóvenes entre 25 y 29 años ni de todos los recién graduados. Corresponde específicamente al grupo de ocupados de esa edad cuyo máximo nivel educativo es un pregrado universitario. “Este informe revela una tendencia importante del pregrado universitario. Entre los ocupados de 25 a 29 años, por ejemplo, que es el grupo más próximo a los recién egresados, la remuneración mensual promedio, reportada por los jóvenes, cayó de $3,3 a $3,0 millones entre 2010 y 2025”, explicó Gloria Lucía Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana. El ingreso puede cambiar considerablemente según la carrera estudiada, la institución de educación superior, el género, la experiencia, la actividad económica, la región y las características del empleo. Lea más: ¿Cuáles son los trabajos mejor pagados en Antioquia? Estos pueden superar los $20 millones Por eso, el dato no significa que un recién graduado vaya necesariamente a ganar $3 millones. Lo que muestra es la evolución del ingreso promedio de ese grupo específico durante los 15 años analizados. El fenómeno tampoco implica que el aumento en el número de personas con educación superior sea por sí mismo la causa de la caída de los ingresos asociados al pregrado. Entre las posibles explicaciones están las diferencias en la calidad y pertinencia de los programas, las características de quienes acceden a la educación superior y las condiciones de entrada de los nuevos profesionales al mercado laboral.

Técnicos, tecnólogos y posgrados muestran otra dinámica

La evolución de los ingresos ha sido diferente según el nivel educativo. Desde 2021, el estudio encontró aumentos en la remuneración de quienes reportaron maestría, doctorado y formación técnica o tecnológica, mientras que el ingreso promedio disminuyó entre quienes alcanzaron un pregrado universitario o una especialización. La formación técnica y tecnológica también viene ganando participación dentro de la educación superior. En 2025, técnicos y tecnólogos representaron 28,8% de la matrícula total. Los programas tecnológicos alcanzaron 677.726 estudiantes, un aumento de 10,4% frente a 2024, mientras los técnicos profesionales llegaron a 106.420, con un crecimiento de 11,6%. Estos datos no significan que una carrera técnica o tecnológica produzca necesariamente mayores ingresos que un pregrado. Sí muestran que tanto la matrícula como la evolución de las remuneraciones han tenido comportamientos distintos según el tipo de formación. En el caso de los posgrados aparece otra particularidad. Aunque continúan ganando estudiantes —en 2025 la matrícula llegó a 226.710 personas, 9,63% más que un año antes—, la remuneración mensual promedio de quienes tienen este nivel educativo se mantuvo alrededor de $6,9 millones durante los 15 años analizados. Conozca también: Medellín tiene el mejor promedio salarial del país, pero seis de cada 10 trabajadores renuncian por decisión propia En términos generales, la educación continúa teniendo una relación positiva con los ingresos. El estudio encontró que la remuneración promedio de la población ocupada aumentó 1,6% anual en términos reales entre 2010 y 2025, y señala que una parte importante de ese avance está relacionada con el mayor logro educativo de los trabajadores. El panorama deja una discusión que va más allá de si estudiar una carrera universitaria sigue siendo rentable. Los datos muestran que sí existe una brecha importante de ingresos a favor de quienes tienen educación superior, pero también que esa ventaja no garantiza que el ingreso real asociado a un pregrado aumente con el paso del tiempo. Para las nuevas generaciones, el reto está en que los mayores niveles de formación encuentren una correspondencia en el mercado laboral: empleos con mayor productividad, mejores condiciones y remuneraciones capaces de compensar el costo y los años invertidos en la educación. El CJC y el LEE desarrollaron además Radar de Remuneración, una plataforma que permite consultar los ingresos promedio según departamento y actividad económica, así como explorar diferencias por género y entre trabajadores formales e informales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: