Juan Guillermo Cuadrado y el costo de ser una “apuesta poco acertada” tras el descenso del Pisa, ¿el ocaso de un referente?

El experimento de veteranía en el Stadio Arena Garibaldi terminó en una “fractura” para una afición en el fútbol del viejo continente. Lo que inició como una apuesta de jerarquía por parte de la directiva, se transformó en el epílogo de una temporada para el olvido.
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La caída del Pisa a la Serie B tiene un nombre propio en el centro de las críticas tras confirmarse su descenso: el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, de 37 años, cuya presencia fue más nominal que efectiva en un curso marcado por las molestias físicas.