Un año, dos sueños y una fecha: la historia del 6 de octubre de Rengifo con Nacional y la Selección

Juan Manuel Rengifo difícilmente podrá olvidar el 6 de octubre. Exactamente un año después de disputar su primer partido como titular con Atlético Nacional, el joven antioqueño cumplió otro de los grandes sueños de cualquier futbolista: debutó con la Selección Colombia.
Rengifo ingresó en el segundo tiempo del triunfo 2-0 sobre Perú y fue una de las figuras del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Su actuación confirmó las condiciones que ya había mostrado con Nacional y le permitió cerrar una fecha FIFA que significó un paso importante en su carrera.