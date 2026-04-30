Juan, el mexicano que conquista el reto extremo de MrBeast en un supermercado

Un latino estaría cumpliendo uno de los sueños más universales de la infancia: quedarse encerrado en un supermercado con comida ilimitada pero con una diferencia significativa, pues está en juego la posibilidad de ganar una fortuna. Eso es exactamente lo que ha logrado el mexicano Juan García, un padre de familia que se ha convertido en protagonista inesperado del nuevo y viral reto del creador de contenido MrBeast. El desafío fue ideado por MrBeast, quien compró un supermercado completo en Carolina del Norte y lo convirtió en un escenario de supervivencia. La regla era simple: el último en abandonar la tienda ganaba 250.000 dólares. Dentro del establecimiento, decenas de participantes debían resistir el mayor tiempo posible, con acceso a alimentos, productos y la posibilidad de improvisar estrategias para sobrevivir dentro del local. Pero lo que parecía un experimento más del famoso youtuber tomó un giro inesperado con la aparición de Juan García, un hombre de 56 años originario del estado de Hidalgo, México, quien ingresó al reto junto a su hijo Ángel. Durante los primeros días, ambos se mantuvieron como equipo, lo que les permitió adaptarse mejor al entorno y sobrevivir a las dinámicas internas del juego.

Pero lo que parecía un experimento más del famoso youtuber tomó un giro inesperado con la aparición de Juan García, un hombre de 56 años originario del estado de Hidalgo, México, quien ingresó al reto junto a su hijo Ángel. Durante los primeros días, ambos se mantuvieron como equipo, lo que les permitió adaptarse mejor al entorno y sobrevivir a las dinámicas internas del juego. Conozca: El youtuber MrBeast desata críticas por presunta explotación de animales salvajes en uno de sus videos Sin embargo, a los 15 días, el joven tuvo que abandonar el concurso por compromisos personales, dejando a su padre completamente solo dentro del supermercado. Lejos de retirarse, Juan decidió continuar. Cuando el propio MrBeast le preguntó si pensaba abandonar, su respuesta fue directa: “Voy a pedir vacaciones y me quedaré un poco más”. Desde ese momento, su historia se volvió viral. Sin aliados y excluido de las primeras estrategias grupales, Juan resistió el aislamiento, el ruido constante y las tensiones del encierro. Su perfil tranquilo y su resistencia física y emocional lo fueron convirtiendo en una figura admirada dentro y fuera del reto.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando otro participante lanzó sus utensilios fuera del área de convivencia. Juan reaccionó con calma y solo dijo: “No hagas eso, amigo”. La escena, aparentemente simple, se volvió viral y terminó consolidando su imagen como uno de los favoritos del público. Con el paso de los días, el reto evolucionó aún más. MrBeast modificó las reglas y propuso a los cuatro finalistas restantes un nuevo objetivo: consumir todo el inventario del supermercado a cambio de un premio de 1 millón de dólares, lo que podría extender el encierro durante meses.