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Aumenta la tensión en las elecciones presidenciales del Real Madrid: ¿se complica la llegada de Mourinho?

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid llamó a elecciones el pasado 12 mayo, esto debido a la inconformidad de algunos socios y parte de la opinión pública con su gestión en la Casa Blanca. Enrique Riquelme, la contraparte, también se pronunció

  • Florentino Pérez ganó 6 champions como presidente del Real Madrid. FOTO. X REALMADRID
    Florentino Pérez ganó 6 champions como presidente del Real Madrid. FOTO. X REALMADRID
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El universo Real Madrid entró en época de elecciones presidenciales. La votación que llevarán a cabo los socios del club merengue será el próximo 7 de junio. Los dos candidatos son Florentino Pérez, presidente actual del Madrid, y Enrique Riquelme, empresario español, fundador y presidente del Grupo Cox. Pérez se presenta con el lema “Mucha historia por hacer”, mientras que Riquelme encabeza su campaña con la frase “Legado y Futuro”.

La discusión que ha surgido en el sector madridista en estos 25 y 26 de mayo es la privatización del club. Florentino sostiene que ese no es su objetivo, incluso en el video de campaña dice “el club es de los socios, siempre ha sido así”, mientras que Riquelme afirma que las intenciones de la directiva actual del conjunto de Chamartín tienen ese enfoque.

En entrevista con The Athletic, Riquelme fue enfático con este tema: “¿Por qué la privatización del club, así como la de la Superliga y muchos otros asuntos, está en manos de alguien muy cercano a él, alguien que recientemente se convirtió en socio saltándose todas las listas de espera posibles?”. En dicha conversación también apuntó contra Anas Laghrari, una persona muy cercana a Florentino Pérez.

Ante el ruido generado en horas de la mañana española este martes 26 de mayo, Pérez compartió el video promocional de su campaña electoral, el cual inicia con una contundente frase: “no es fácil presidir el mejor equipo del mundo”. En el vídeo también menciona los más de 60 títulos conseguidos durante su mandato, destacando las 6 Champions League del equipo en el último siglo.

Puede complicar la llegada de Mourinho

Es un hecho el acuerdo entre José Mourinho y Real Madrid para prestar sus servicios como entrenador a partir de la próxima temporada. Pero el retorno de Mou puede dificultarse si Florentino no gana las elecciones, ya que fue con él que el portugués negoció. En la prensa española circulan versiones que hablan sobre los requisitos del luso para tener una segunda etapa en el merengue, 10 exigencias que quizá con Riquelme no sean tan factibles.

Lo cierto es que tanto Florentino como Riquelme ya tienen planeado cuerpo técnico y fichajes a buscar bajo su gestión. La oposición dejó claro que ya tiene cerrado a dos jugadores de nivel top para llegar al Real Madrid en caso tal que ganen las elecciones. Pérez, por su parte, no ha dado nombres de jugadores, pero asegura a Mourinho y el éxito deportivo, el cual consiguió con creces en los últimos años.

Lea también: Acuerdo entre Mourinho y Real Madrid: vuelve The Special One a la casa blanca

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