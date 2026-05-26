Banco de la República podrá sesionar y tomar decisiones sin la presencia de MinHacienda tras fallo del Consejo de Estado

El Consejo de Estado suspendió este martes 26 de mayo de forma provisional y parcial la norma que obligaba la presencia del ministro de Hacienda para que la Junta Directiva del Banco de la República pudiera sesionar.
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La decisión judicial se produjo tras el choque entre el Gobierno y el emisor, episodio en el que el ministro, Germán Ávila, amenazó con no asistir a las juntas luego de la negativa del Banco a reducir las tasas de interés.
Y es que esta medida afecta directamente al artículo 35 del Decreto 2520 del 14 de diciembre de 1993, el cual creó los estatutos del emisor y definió el quórum y el sistema de votación de la Junta Directiva.