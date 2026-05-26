Abaten a alias “Cartagena”, uno de los más buscados del suroeste antioqueño y cabecilla del Clan del Golfo

Edwin Alexander Cartagena Ortiz, alias ‘Cartagena’, presunto cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y uno de los hombres más buscados en el suroriente antioqueño, fue abatido en la mañana de este martes 26 de mayo por tropas del Ejército Nacional de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía.

Alias ‘Cartagena’ tenía orden de captura vigente por concierto para delinquir y homicidio agravado, y una recompensa de 200 millones de pesos por información que condujera a su captura.

También le puede interesar: Gobierno prepara primeras zonas temporales para criminales del Clan del Golfo: así funcionarán

Acumulaba más de ocho años de trayectoria criminal y era señalado por las autoridades de coordinar homicidios selectivos en municipios del suroeste antioqueño, además de ordenar extorsiones y amenazas contra habitantes de la región. Su subestructura opera principalmente en los municipios de Andes y Jardín.

En el operativo, enmarcado en el Plan Ayacucho Plus de la Séptima División del Ejército, se incautaron una pistola calibre 9 mm, munición y material de intendencia e inteligencia militar.

Con su neutralización, ascienden a 19 los integrantes del Clan del Golfo abatidos o capturados en el suroeste antioqueño en lo que va de 2026, en el marco de la ofensiva que adelanta la Séptima División del Ejército contra esta organización en Antioquia.