Juan Sebastián Molano cambia de aire: será nuevo velocista del Lotto-Intermarché

El velocista colombiano Juan Sebastián Molano, de 31 años de edad, seguirá en la máxima categoría del ciclismo mundial. Ahora, y por las próximas dos temporadas, defenderá los colores del Lotto-Intermarché.

Así lo anunció el equipo belga este jueves a través de sus redes sociales. “Nos complace dar la bienvenida al velocista colombiano, ganador de etapas en grandes vueltas, orgullo de Paipa, Colombia”, publicó la escuadra al confirmar la llegada del corredor boyacense.

Ganador de 28 triunfos profesionales, Molano dejará de esta manera al UAE Emirates, escuadra que lidera el esloveno Tadej Pogacar y en la que se ganó un lugar desde 2019 gracias a sus condiciones como velocista. Allí se consolidó como uno de los principales sprinters del pelotón internacional.

“Estoy emocionado por explorar nuevos horizontes después de ocho años en el mismo entorno. Creo que unirme a Lotto-Intermarché me dará aún más motivación. Aquí volveré a ser un velocista al 100 por ciento, y eso es algo que realmente estoy deseando”, fueron las primeras palabras de Sebastián tras confirmarse el cambio de rumbo en su carrera.

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“Amo este equipo. De niño ya admiraba a André Greipel, y los belgas están locos por el ciclismo, así que tengo mucha curiosidad por experimentar cómo será llevar la camiseta de un equipo belga yo mismo. Todavía tengo mucha ambición y quiero seguir ganando carreras”, agregó el colombiano.

Molano, quien suma dos triunfos de etapa en la Vuelta a España, también sabe lo que significa ganar en territorio belga. El año pasado se impuso en la Classic Brugge-De Panne, una de las carreras que hacen parte del calendario internacional y que representa uno de los escenarios más importantes para los velocistas.

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Con este cambio, el corredor de Paipa afrontará una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de recuperar protagonismo en las llegadas masivas y continuar ampliando su palmarés en el máximo nivel del ciclismo mundial.